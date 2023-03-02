Зачем российские войска перекапывают Крым

Новое оружие позволит Украине получить господствующее положение при освобождении полуострова

В связи с успешным продвижением ВСУ на юге Украины оккупационная армия россии в течение последних минимум двух месяцев активно создает оборонительные укрепления на севере захваченного Крыма.

Как и где появляются новые оборонительные сооружения врага, разбиралось Новини.LIVE.

Копать начали сразу

После освобождения украинскими Силами обороны правобережья Херсонской области враг понял, что ВСУ пойдут дальше, и начал активно строить инженерно-фортификационные сооружения на захваченном полуострове. Причем работы начались едва ли не сразу на админгранице с Херсонской областью — на расстоянии 10 км.

В результате в настоящее время новая линия российской обороны построена в этом месте с севера на юг — от города Армянск, сразу за селом Суворово.

От ракет спасения не будет

Россияне понимают, что дальнейшее удерживание левобережья Херсонщины для них достаточно проблематично. А последний пакет военно-технической помощи со стороны США и союзников Украины предусматривает предоставление для нужд ВСУ наступательных видов оружия, что вызывает значительную обеспокоенность у врага.

В частности, речь идет о ракетах GLSDB с дальностью поражения до 150 км и противорадиолокационных ракетах для подавления систем противовоздушной обороны армии российской федерации.

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, такое оружие позволит Украине получить господствующее положение не только в момент нанесения ударов по местам скопления оккупантов, но и фактической нейтрализации российской системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Дмитрий Снегирев

"Россияне понимают, что их будут расстреливать как в тире, и дальнейшее их пребывание на левом берегу Херсонщины, который географически значительно ниже правого берега Днепра, контролируемого ВСУ, для них станет настоящей игрой в российскую рулетку: прилетит или не прилетит. Как показывает практика, прилетает достаточно серьезно", — рассуждает военный эксперт.

С левого берега выхода нет

Представители российских оккупационных властей понимают, что после деоккупации Запорожской области, украинские военные выходят на Крым. Ведь после освобождения Запорожья российская группировка на левом берегу Днепра оказывается в ловушке, из которой не будет возможности перебраться даже на полуостров, что является абсолютной катастрофой для врага.

Показательны не только вырытые оккупантами траншеи в Армянске, но и фортификационные работы, которые сейчас проводятся в Джанкое, что говорит о серьезных опасениях среди россиян относительно дальнейшего контрнаступления ВСУ.

Российские подразделения в Крыму

Джанкой — главная военная база россиян

Однако следует говорить о нескольких линиях обороны врага. Первая из них находится в районе самого Армянска. Она находится со стороны перешейка и глубоко вынесена в сторону, а вторая — за ним.

Как отмечает военный эксперт, фортификационные работы проводятся также в районе Джанкоя, что является показателем, ведь это — основная военная база россиян, которая является одним из основных ключевых элементов военной инфраструктуры оккупантов на полуострове.

Поэтому ВСУ стоит обратить внимание не только на Армянск, но и на временно оккупированный Джанкой.

По словам Снегирева, на территории оккупированного Крыма нет никаких признаков размещения ядерного оружия, а потому все заявления россиян относительно использования ядерных боеголовок являются не более чем элементом дезинформации и военно-политического давления.

Таким образом, оккупационные власти пытаются изменить статус временного оккупированного Крыма и сделать его исключительно российским.

Кстати, подобные "укрепрайоны" отстраиваются врагом и в Запорожской области. Там, в частности, оккупанты строят так называемые защитные сооружения над АЭС.

Все эти защитные "изобретения" врага практической пользы не несут никакой, но действуют для некоторых как успокаивающее. Однако давно известно, что удержать Крым от вооруженной экспансии еще никому никогда не удавалось. В том числе — обеим сторонам, которые сражались за полуостров во время Второй мировой войны. А российская армия сегодня по своему состоянию ни на одну из них даже отдаленно не похожа.