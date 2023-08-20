Контрнаступ ЗСУ: депутат назвав найскладніші ділянки фронту

Бригада швидкого наступу. Фото: ТСН

Найскладнішими для просування ЗСУ вглиб окупованих територій є перші 20-30 км, які перекопані траншеями, дотами та іншим. Але коли армія протисне першу лінію оборони, далі просування буде значно швидшим.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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"Після того, як вийдемо на оперативний простір, просування буде вже не по 100 метрів вдень, а кілометрами, а то й десятками кілометрів на добу. Найскладнішими для ЗСУ є перші 20-30 км, бо вони всі всіяні мінами, траншеями та іншими захисними спорудами", — уточнив Чернєв.

Єгор Чернєв. Фото: Уніан

Депутат ще раз нагадав, що контрнаступ дається Україні дуже величезною ціною. ЗСУ роблять все, що можуть на даному етапі, і дуже важливо забезпечити їх необхідною технікою та озброєнням.

"Якби у нас його було більше і воно було надано вчасно, думаю, що просування було б швидшим. Але виходимо з того, що є. Контрнаступ триває, ми точно не будемо зупинятися і точно звільнимо всі наші території", — підсумував він.

Нагадаємо, за словами Єгора Чернєва, за 9 місяців ворог збудував багато ліній оборони та фортифікаційних споруд, яких могла не бачити навіть історія війн.

На деяких напрямках кількість таких ліній може сягати до п'яти, і цю оборону справді дуже складно продавити.