Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Депутат назвав найскладнішу відстань у просуванні ЗСУ arrow

Депутат назвав найскладнішу відстань у просуванні ЗСУ

20 серпня 2023 06:50
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Контрнаступ ЗСУ: депутат назвав найскладніші ділянки фронту
Бригада швидкого наступу. Фото: ТСН
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Найскладнішими для просування ЗСУ вглиб окупованих територій є перші 20-30 км, які перекопані траншеями, дотами та іншим. Але коли армія протисне першу лінію оборони, далі просування буде значно швидшим.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Читайте також:

"Після того, як вийдемо на оперативний простір, просування буде вже не по 100 метрів вдень, а кілометрами, а то й десятками кілометрів на добу. Найскладнішими для ЗСУ є перші 20-30 км, бо вони всі всіяні мінами, траншеями та іншими захисними спорудами", — уточнив Чернєв.

Єгор Чернєв
Єгор Чернєв. Фото: Уніан

Депутат ще раз нагадав, що контрнаступ дається Україні дуже величезною ціною. ЗСУ роблять все, що можуть на даному етапі, і дуже важливо забезпечити їх необхідною технікою та озброєнням.

"Якби у нас його було більше і воно було надано вчасно, думаю, що просування було б швидшим. Але виходимо з того, що є. Контрнаступ триває, ми точно не будемо зупинятися і точно звільнимо всі наші території", — підсумував він.

Нагадаємо, за словами Єгора Чернєва, за 9 місяців ворог збудував багато ліній оборони та фортифікаційних споруд, яких могла не бачити навіть історія війн.

На деяких напрямках кількість таких ліній може сягати до п'яти, і цю оборону справді дуже складно продавити.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз