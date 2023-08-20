Контрнаступление ВСУ: депутат назвал самые сложные участки фронта

Бригада быстрого наступления. Фото: ТСН

Самыми сложными для продвижения ВСУ в глубь оккупированных территорий являются первые 20-30 км, перекопанные траншеями, дотами и другим. Но когда армия прорвет первую линию обороны, дальше продвижение будет гораздо быстрее.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

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"После того, как выйдем на оперативное пространство, продвижение будет уже не по 100 метров днем, а километрами, а то и десятками километров в сутки. Самыми сложными для ВСУ являются первые 20-30 км, потому что все они усеяны минами, траншеями и другими защитными сооружениями", — уточнил Чернев.

Егор Чернев. Фото: Униан

Депутат еще раз напомнил, что контрнаступление дается Украине очень большой ценой. ВСУ делают все, что могут на данном этапе, и очень важно обеспечить их необходимой техникой и вооружением.

"Если бы у нас было больше оружия и оно было предоставлено вовремя, думаю, что продвижение было бы быстрее. Но исходим из того, что есть. Контрнаступление идет, мы точно не будем останавливаться и точно освободим все наши территории", — подытожил он.

Напомним, по словам Егора Чернева, за 9 месяцев враг построил много линий обороны и фортификационных сооружений, которых могла не видеть даже история войн.

На некоторых направлениях количество таких линий может достигать пяти, и эту оборону действительно очень сложно продавить.