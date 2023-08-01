"Дія" допоможе українцям отримати компенсацію за знищене росіянами житло

Знищений ворожим обстрілом будинок. Фото: ДСНС

Українці, які втратили житло через російську агресію, зможуть отримати компенсацію через застосунок "Дія". Тепер послуга доступна і для власників повністю зруйнованого майна.

Про це повідомили у Мінцифри.

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Хто може подати заяву

Подавайте заяву, можна у тому разі, якщо будинок:

має одного власника;

не розташований у зоні активних бойових дій;

розміщений на підконтрольній Україні території;

зареєстрований у Державний реєстр речових прав (ДРРП).

Також громадяни можуть зареєструвати майно в ДРРП або онлайн на порталі "Дія" або офлайн у Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Якщо ж особа, будинок якої було зруйновано, хоче відбудувати оселю на власній землі, варто почекати із заявою. Над впровадженням послуги з відновлення будівлі на своїй території ще триває робота.

Що станеться після подання заявки

Після подання заяви комісія міської ради визначить суму компенсації. Ця процедура може проходити лише офлайн. Далі прохач отримає житловий сертифікат у "Дії" або на електронну пошту. Після цього він зможе придбати нову квартиру, будинок чи будь-яке інше житлове приміщення.

Більше про послугу дізнавайтися на сайті програми єВідновлення в розділі Зруйноване житло.

Послугу було розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах TAPAS" і Світового банку.

Раніше повідомлялося, у застосунку "Дія" можна буде отримати чотири нові види соціальної допомоги. На порталі вже розпочалося бета-тестування послуг.

Нагадаймо, що команда "Дії" вирішила долучитися до розробки Європейського цифрового гаманця. Фахівці Мінцифри презентували можливості "Дії" на зустрічі міжнародного консорціуму в Парижі.