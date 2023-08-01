"Дія" поможет украинцам получить компенсацию за уничтоженное россиянами жилье

Уничтоженный вражеским обстрелом дом. Фото: ГСЧС

Украинцы, потерявшие жилье из-за российской агрессии, смогут получить компенсацию через приложение "Дія". Теперь услуга доступна и владельцам полностью разрушенного имущества.

Об этом сообщили в Минцифре .

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Подавайте заявление, можно в том случае, если:

дом имеет одного владельца;

не расположен в зоне активных боевых действий;

размещен на подконтрольной Украине территории;

зарегистрирован в Государственный реестр вещных прав (ГРВП)

Также граждане могут зарегистрировать имущество в ГРВП или онлайн на портале "Дії" или офлайн в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Если же лицо, здание которого было разрушено, хочет отстроить дом на собственной земле, стоит подождать с заявлением. Над использованием услуги по восстановлению здания на своей территории еще продолжается работа.

Что произойдет после подачи заявки

После подачи заявления комиссия городского совета определит сумму компенсации. Эта процедура может проходить только в автономном режиме. Далее проситель получит жилищный сертификат у "Дії" или на электронную почту. После этого он сможет приобрести новую квартиру, дом или любое жилое помещение.

Больше об услуге узнавать на сайте программы есть Восстановление в разделе Разрушенное жилье .

Услуга была разработана Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах TAPAS" и Всемирного банка.

Ранее сообщалось, в приложении "Дія" можно будет получить четыре новых вида социальной помощи . На портале уже началось бета-тестирование услуг.

Напомним, что команда "Дії" решила присоединиться к разработке Европейского цифрового кошелька. Специалисты Минцифры представили возможности "Дії" на встрече международного консорциума в Париже.