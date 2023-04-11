Дітей-переселенців стане легше реєструвати на місці проживання: новий законопроєкт

Реєстрація дітей-переселенців. Фото: UNICEF Ukraine

Сьогодні, 11 квітня, парламент прийняв у другому читанні новий законопроєкт. Верховна Рада підтримала урядову законодавчу ініціативу, яка покликана захистити права дітей внутрішньо переміщених осіб.

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Спрощення реєстрації місця проживання дітей-переселенців

Як зазначають, у другому читанні прийнято законопроєкт (реєстр. № 8092), який врегульовує питання реєстрації місця проживання неповнолітніх з-поміж ВПО. Законодавча ініціатива була розроблена Мінреінтеграції зокрема задля надання державної підтримки дітям, які виїхали з небезпечних регіонів.

Діти внутрішніх переселенців при отриманні паспорта не мають зареєстрованого місця проживання, а тому одержання довідки ВПО для них є проблематичним. Як наслідок це недоотримання державної допомоги на проживання, а також неможливість скористатися пільгою при вступі до закладів вищої або професійної освіти.

З метою вирішення питання у законопроєкті запропоновано на період тимчасової окупації вважати зареєстрованим місцем проживання неповнолітніх осіб зареєстроване місце проживання їхніх батьків або інших законних представників чи одного з них, з ким проживає дитина.

У Мінреінтеграції пояснюють, що це значно спростить доступ дітей ВПО до гарантованих державою соціальних, адміністративних та інших послуг.

Нагадаємо, що 11 квітня стало відомо, скільки дітей загинуло під час окупації Київщини. Зниклими безвісти вважаються четверо дітей, троє з них з однієї родини.