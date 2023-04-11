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Детей-переселенцев станет легче регистрировать по месте жительства: новый законопроект

11 апреля 2023 20:28
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Детей-переселенцев станет легче регистрировать по месте жительства: новый законопроект
Регистрация детей-переселенцев. Фото: UNICEF Украина
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 11 апреля, парламент принял во втором чтении новый законопроект. Верховная Рада поддержала правительственную законодательную инициативу, призванную защитить права детей внутренне перемещенных лиц.

Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Упрощение регистрации места жительства детей-переселенцев

Как отмечают, во втором чтении принят законопроект (регистр. № 8092), регулирующий вопрос регистрации места жительства несовершеннолетних среди ВПЛ. Законодательная инициатива была разработана Минреинтеграции в частности для оказания государственной поддержки детям, выехавшим из опасных регионов.

Дети внутренних переселенцев при получении паспорта не имеют зарегистрированного места жительства, а потому получение справки ВПЛ для них проблематично. Как следствие, это недополучение государственной помощи на проживание, а также невозможность воспользоваться льготой при поступлении в высшее или профессиональное образование.

С целью решения вопроса в законопроекте предложено на период временной оккупации считать зарегистрированным местожительством несовершеннолетних зарегистрированное место жительства их родителей или других законных представителей или одного из них, с кем проживает ребенок.

В Минреинтеграции объясняют, что это значительно упростит доступ детей ВПЛ к гарантированным государством социальным, административным и другим услугам.

Напомним, что 11 апреля стало известно, сколько детей погибло во время оккупации Киевщины. Пропавшими без вести числятся четверо детей, трое из них из одной семьи.

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