Батько- військовий з дитиною. Фото: Google

Після початку повномасштабної війни в Україні чимало дітей залишилося без батьківського піклування, без житла, нормального життя, навчання та лікування. Державою передбачена відповідна підтримка дітей, надавши їм статус дітей війни.

Як його отримати розповідає видання PRO Гроші.

Читайте також:

Як отримати статус "Діти війни"

Зазначається, що право на отримання такого статусу мають всі діти, які на момент здійснення антитерористичної операції й заходів із забезпечення національної безпеки та оборони не досягли 18-річного віку. Також гарантії мають неповнолітні, які:

зазнали поранення, контузії, каліцтва;

стали жертвами фізичного, сексуального насильства;

були викрадені або незаконно вивезені за межі України;

залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

незаконно утримувалися, зокрема в полоні;

зазнали психологічного насильства.

Для того, щоб отримати статус "діти війни", необхідно звернутися в органи опіки та піклування за місцем реєстрації чи фактичного проживання.

Також повідомляється, що до 14 років подати заяву можуть батьки, родичі, опікуни чи піклувальники, а після 14 років дитина може звернутися самостійно.

Допомога від держави

Допомогу можна поділити на:

державну

благодійну.

Від держави їм належать всі пільги та виплати, передбачені для ВПО, зокрема: цільова підтримка для здобуття освіти та кошти на проживання внутрішньо переміщеним особам (3 000 грн щомісяця).

Також гроші виплачують благодійні фонди та організації: вони функціонують здебільшого коштом внесків небайдужих осіб.

Йдеться про такі фонди як "ДІТИ ХЕЛП", Global Fund for Children, Gen.Ukrainian, "СОС Дитячі містечка Україна", "Постраждалі Діти Війни" тощо.

Нагадаємо, до кінця поточного року Мінсоцполітики України хоче вдосконалити систему соціальних виплат. Передбачається, що деякі виплати можуть об'єднати в одну. В Україні наразі налічується понад 34 програми, які передбачають різні соціальні виплати. Усі будуть переглянуті.