Отец-военный с ребенком. Фото: Google

После начала полномасштабной войны в Украине многие дети остались без родительской опеки, без жилья, нормальной жизни, обучения и лечения. Государством предусмотрена соответствующая поддержка детей, предоставив им статус детей войны.

Как его получить рассказывает издание PRO Гроші.

Читайте также:

Как получить статус "Дети войны"

Отмечается, что право на получение такого статуса имеют все дети, которые на момент совершения антитеррористической операции и мер по обеспечению национальной безопасности и обороны не достигли 18-летнего возраста. Также гарантии имеют несовершеннолетние, которые:

получили ранения, контузии, увечья;

стали жертвами физического, сексуального насилия;

были угнаны или незаконно вывезены за пределы Украины;

привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно содержались, в том числе в плену;

испытали психологическое насилие.

Для того чтобы получить статус "дети войны", необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту регистрации или фактического проживания.

Также сообщается, что до 14 лет подать заявление могут родители, родственники, опекуны или попечители, а после 14 лет ребенок может обратиться самостоятельно.

Помощь от государства

Помощь можно разделить на:

государственную;

благотворительную.

От государства предусмотрены все льготы и выплаты, как для ВПЛ, в частности: целевая поддержка для получения образования и средства на проживание внутри перемещенным лицам (3 000 грн. ежемесячно).

Также деньги выплачивают благотворительные фонды и организации: они функционируют в основном за счет взносов неравнодушных лиц.

Речь идет о таких фондах как "ДЕТИ ХЕЛП", Global Fund for Children, Gen.Ukrainian, "СОС Детские городки Украина", "Пострадавшие Дети Войны" и т.д.

Напомним, до конца текущего года Минсоцполитики Украины хочет усовершенствовать систему социальных выплат. Предполагается, что некоторые выплаты могут быть объединены в одну. В Украине насчитывается более 34 программ, которые предусматривают различные социальные выплаты. Все будут пересмотрены.