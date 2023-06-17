Дети войны: как получить статус и помощь
После начала полномасштабной войны в Украине многие дети остались без родительской опеки, без жилья, нормальной жизни, обучения и лечения. Государством предусмотрена соответствующая поддержка детей, предоставив им статус детей войны.
Как его получить рассказывает издание PRO Гроші.
Как получить статус "Дети войны"
Отмечается, что право на получение такого статуса имеют все дети, которые на момент совершения антитеррористической операции и мер по обеспечению национальной безопасности и обороны не достигли 18-летнего возраста. Также гарантии имеют несовершеннолетние, которые:
- получили ранения, контузии, увечья;
- стали жертвами физического, сексуального насилия;
- были угнаны или незаконно вывезены за пределы Украины;
- привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований;
- незаконно содержались, в том числе в плену;
- испытали психологическое насилие.
Для того чтобы получить статус "дети войны", необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту регистрации или фактического проживания.
Также сообщается, что до 14 лет подать заявление могут родители, родственники, опекуны или попечители, а после 14 лет ребенок может обратиться самостоятельно.
Помощь от государства
Помощь можно разделить на:
- государственную;
- благотворительную.
От государства предусмотрены все льготы и выплаты, как для ВПЛ, в частности: целевая поддержка для получения образования и средства на проживание внутри перемещенным лицам (3 000 грн. ежемесячно).
Также деньги выплачивают благотворительные фонды и организации: они функционируют в основном за счет взносов неравнодушных лиц.
Речь идет о таких фондах как "ДЕТИ ХЕЛП", Global Fund for Children, Gen.Ukrainian, "СОС Детские городки Украина", "Пострадавшие Дети Войны" и т.д.
Напомним, до конца текущего года Минсоцполитики Украины хочет усовершенствовать систему социальных выплат. Предполагается, что некоторые выплаты могут быть объединены в одну. В Украине насчитывается более 34 программ, которые предусматривают различные социальные выплаты. Все будут пересмотрены.