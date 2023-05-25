Битва з "Кинджалами": як росіяни переграли самі себе

Російський літак з гіперзвуковою ракетою "Кинджал". Фото: РосЗМІ

Схоже, травень цього року поставив жирну крапку на ще одному міфі "другої армії світу". Йдеться про розпіарені "аналаговнет" гіперзвукові ракети "Кинджал", які, як виявилося, не такі вже і не вразливі, як то стверджували в РФ.

Новини.LIVE спробувало розібратися з наслідками застосування ворогом його новітньої "суперзброї".

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Як відомо, на кожну дію є своя протидія. Ось і українські Протиповітряні сили, схоже, знайшли можливість збивати російські високоточні гіперзвукові ракети типу "Кинджал".

Перша інформація про збиття "диво-зброї" з'явилася в інформаційному просторі ще 3 травня. Однак із зрозумілих причин декілька днів вона ані підтверджувалася, ані спростовувалася офіційними особами. Фактично — аж поки в ніч проти 16 травня українськи сили ППО не "приземлили" відразу шість із шести "Кинджалів", що були задіяні ворогом в одній атаці.

Залишки збитого російського "Кинджалу" в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Як заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українська протиповітряна оборона збила усі 18 ракет, якими російські окупанти завдали удару тієї ночі. У тому числі — шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Фатальна помилка чи програш

Як не крути, а Російська Федерація через збиття українцями всіх своїх "Кинджалів" зазнала серйозного психологічного та репутаційного удару.

Адже не виключено, що Кремлю після цього доведеться переглянути увесь процес виготовлення цих ракет. Звісно, у разі, якщо буде з чого і кому це робити. Оскільки санкції суттєво обмежують російському ВПК простір для маневру, а арешт кількох провідних осіб, причетних до розробки "Кинджалів", суттєво вплине на розвиток подальшої конструкторської думки в цьому напряму.

Що кажуть на Заході

По міфу про цю зброю, яка була представлена як чудодійна та нестримна, завдано серйозного удару.

Про це заявив у інтерв’ю ERR заступник начальника Генерального штабу сил оборони Естонії полковник Март Вендла.

Представник Генштабу ЗС Естонії Март Вендла. Фото: Brandon Teder/ohtuleht.ee

Він зазначив, що знищення "Кинджалів" завдало вагомого психологічного удару по подальших амбіціях Кремля, і не виключено, що Росії доведеться переглянути увесь процес проєктування, виготовлення та використання ракет цього типу.

Втім, не виключено, припустив естонський офіцер, що чутки про репресії щодо розробників "Кинджалів" і спричинили ці самі поразки.

На думку аналітиків британської розвідки, розкрита вразливість "Кинджалів" стала безперечним "сюрпризом" для російської сторони. Особливо з огляду на той факт, що сам російський диктатор Володимир Путін називав цю систему непереможною. Тому зусилля Москви будуть спрямовані на усунення факту поразки.

Між тим примітно, що повітряна обстановка в прикордонних з Україною регіонах Росії стає все більш напруженою. І до такого ступеню, що спричиняє серйозне занепокоєння з боку ВКС РФ. Тому що саме ця зона використовується для операцій бойової авіації в контексті військового конфлікту. А на фоні ракетних втрат постане питання функціональності російської авіації та її захисту.

Російський МіГ-31К з гіперзвуковою ракетою "Кинджал". Фото: Wikimedia commons

Втрата обличчя

Обгортка будь-чого виробленого в РФ завжди була її візитівкою, підтримкою її репутації в світі. І в світі зброї — теж. Як раптом все це одномоментно завалилося. Разом із "Кинджалом".

"Із вмінням українців збивати високоточні ракети росіян останні втрачають "авторитет" розпіареної "вундервафе" — гіперзвукової ракети "Кинджал", — говорить колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

За його словами, це — дуже серйозне просідання для російського ВПК щодо можливостей їхньої нової зброї на світовому ринку зброї. Оскільки українська ППО наочно продемонстрували, що сенсу російських ракетних атак не буде.

"Після збиття російських "Кинджалів" суттєво зросло питання репутаційних політичних наслідків для самої Російської Федерації на світовій арені", — оцінює ситуацію військовий експерт Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

За його словами, якщо донедавна Путін лякав світ наявністю у нього "Кинджалів" та іншого металобрухту, то країни Заходу, не знаючи їх реальних тактико-технічних характеристик, були змушені хоча б умовно рахуватися з військовим елементом впливу Росії.

А після того як українська сторона заявила про неодноразове збиття путінської гіперзвукової зброї, відповідно, РФ постала перед питанням, що наявність так званої суперзброї вже не працює.

Крім того, переконаний Снєгирьов, вся ця "кинджальна" історія потягне за собою економічні збитки на ринках продажу російської зброї.

Річ у тім, пояснює аналітик, що протиракетні системи Patriot є основними конкурентами російських С-400 і, відповідно, ефективність протидії "Кинджалам", які широко розрекламовані, підвищує позиції саме американської сторони і ставить під серйозне питання участь самої Росії на світовому ринку зброї. Мовиться і про високоточну зброю, і про їхні системи ППО.

Ракетні "шторми" не припиняться

Між тим нам не варто чекати на припинення ракетних атак.

"Саме тому, що ми навчилися збивати їхні ракети, вони намагаються з таким натхненням здійснювати масовані ракетні атаки. Насамперед, щоб придушити наші системи ППО", — переконаний Снєгирьов.

Він впевнений, що це відбуватиметься незважаючи на те, що росіяни добре розуміють, що наявність у нас широкої палітри засобів протиповітряної оборони унеможливлює результат їхніх ракетних атак.

Ракетна атака з корабля РФ. Фото: РосЗМІ

"Оскільки реальних перемог на фронті немає, то у росіян єдиним важелем, як вони вважають, впливу є нанесення ракетних ударів. Причому по об'єктах енергетичної або житлової інфраструктури", — розшифровує тактику ворога експерт.

Втім, вважає Снєгирьов, якщо і ракетний фактор буде мінімізований, то говорити про реалізацію військової доктрини країни-окупанта — примус до капітуляції, вже не буде жодних підстав.