Битва с "Кинжалами": как россияне переиграли сами себя

Российский самолет с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Фото: РосСМИ

Похоже, май этого года поставил жирную точку еще на одном мифе "второй армии мира". Речь идет о распиаренных "аналаговнет" гиперзвуковых ракетах "Кинжал", которые, как оказалось, не так уж и неуязвимы, как утверждали в РФ.

Новини.LIVE попыталось разобраться с последствиями применения врагом его новейшего "супероружия".

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Никогда не говори никогда

Как известно, на каждое действие есть свое противодействие. Вот и украинские Противовоздушные силы, похоже, нашли возможность сбивать российские высокоточные гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал".

Первая информация об сбитии "чудо-оружия" появилась в информационном пространстве еще 3 мая. Однако по понятным причинам несколько дней она ни подтверждалась, ни опровергалась официальными лицами. Фактически вплоть до тех пор, пока в ночь на 16 мая украинские силы ПВО "приземлили" сразу шесть из шести "Кинжалов", задействованных врагом в одной атаке.

Остатки сбитого российского "Кинжала" в Киеве. Фото: Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Как заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинская противовоздушная оборона сбила все 18 ракет, которыми российские оккупанты нанесли удар в ту ночь. В том числе — шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Роковая ошибка или проигрыш

Как ни крути, а Российская Федерация из-за сбития украинцами всех своих "Кинжалов" испытала серьезный психологический и репутационный удар.

Ведь не исключено, что после этого Кремлю придется пересмотреть весь процесс изготовления этих ракет. Конечно, в случае, если будет из чего и кому это делать. Поскольку санкции существенно ограничивают российскому ВПК простор для маневра, а арест некоторое время назад несколько ведущих лиц, причастных к разработке "Кинжалов", существенно повлияет на развитие дальнейшей конструкторской мысли в этом направлении.

Что говорят на Западе

По мифу об этом оружии, которое было представлено как чудодейственное и безудержное, нанесен серьезный удар.

Об этом заявил в интервью ERR заместитель начальника Генерального штаба сил обороны Эстонии полковник Март Вендл.

Представитель Генштаба ВС Эстонии Март Вендл. Фото: Brandon Teder/ohtuleht.ee

Он отметил, что уничтожение "Кинжалов" нанесло весомый психологический удар по дальнейшим амбициям Кремля, и не исключено, что России придется пересмотреть весь процесс проектирования, изготовления и использования ракет этого типа.

Впрочем, не исключено, предположил эстонский офицер, что слухи о репрессиях в отношении разработчиков "Кинжалов" и повлекли эти же поражения.

По мнению аналитиков британской разведки, раскрытая уязвимость "Кинжалов" стала бесспорным сюрпризом для российской стороны. Особенно учитывая тот факт, что сам российский диктатор Владимир Путин называл эту систему непобедимой. Поэтому усилия Москвы будут направлены на устранение факта поражения.

Между тем примечательно, что воздушная обстановка в приграничных с Украиной регионах России становится все более напряженной. И — до такой степени, что вызывает серьезную обеспокоенность со стороны ВКС РФ. Потому что эта зона используется для операций боевой авиации в контексте военного конфликта. А на фоне ракетных потерь возник вопрос функциональности российской авиации и ее защиты.

Российский МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".​​​​​ Фото: Wikimedia commons

Потеря лица

Обертка чего-либо производимого в РФ всегда была ее визитной карточкой, поддержкой ее репутации в мире. И в мире оружия тоже. Как вдруг все это сиюминутно рухнуло. Вместе с "Кинжалом".

"С умением украинцев сбивать высокоточные ракеты россиян последние теряют "авторитет" распиаренной "вундервафе" — гиперзвуковой ракеты "Кинжал", — говорит бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

По его словам, это очень серьезное проседание для российского ВПК относительно возможностей их нового оружия на мировом рынке оружия. Поскольку украинская ПВО наглядно продемонстрировала, что смысла российских ракетных атак не будет.

"После сбития российских "Кинжалов" существенно возрос вопрос репутационных политических последствий для самой Российской Федерации на мировой арене", — оценивает ситуацию военный эксперт Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

По его словам, если до недавнего времени Путин пугал мир наличием у него "Кинжалов" и другого металлолома, то страны Запада, не зная их реальных тактико-технических характеристик, был вынужден хотя бы условно считаться с военным элементом влияния России.

А после того, как украинская сторона заявила о неоднократном сбитии путинского гиперзвукового оружия, соответственно, РФ встала перед вопросом, что наличие так называемого супероружия уже не работает.

Кроме того, убежден Снегирев, вся эта "кинжальная" история повлечет экономический ущерб на рынках продажи российского оружия.

Дело в том, объясняет аналитик, что противоракетные системы Patriot являются основными конкурентами российских С-400 и, соответственно, широко разрекламированные эффективностью противодействия "Кинжалам", повышает позиции именно американской стороны и ставит под серьезный вопрос участие самой России на мировом рынке оружия. Речь идет и о высокоточном оружии, и об их системах ПВО.

Ракетные "штормы" не прекратятся

Между тем нам не стоит ждать прекращения ракетных атак.

"Именно потому, что мы научились сбивать их ракеты, они пытаются с таким вдохновением совершать массированные ракетные атаки. Прежде всего, чтобы подавить наши системы ПВО", — убежден Снегирев.

Он уверен, что это будет происходить несмотря на то, что россияне хорошо понимают, что наличие у нас широкой палитры средств противовоздушной обороны делает невозможным результат их ракетных атак.

Ракетная атака с корабля РФ. Фото: РосСМИ

"Поскольку реальных побед на фронте нет, у россиян единственным рычагом, как они считают, влияния является нанесение ракетных ударов. Причем по объектам энергетической или жилищной инфраструктуры", — расшифровывает тактику врага эксперт.

Впрочем, считает Снегирев, если и ракетный фактор будет минимизирован, то говорить о реализации военной доктрины страны-оккупанта — принуждении к капитуляции, уже не будет никаких оснований.