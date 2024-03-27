Для бійців Гвардії наступу необхідні засоби розвідки — українців закликали донатити

Бійці Гвардії наступу. Фото: пресслужба військових

Бійці бригади Гвардії наступу, які боронять державу на Кремінському напрямку, потребують технічних засобів розвідки та обладнання до FPV-дронів. Вони закликали українців задонатити для того, аби допомогти нищити ворога.

Про це заявив командир РУБпАК 100 окремої бригади територіальної оборони Віктор Кухарик в ефірі Ранок.LIVE.

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Військовослужбовці бригади Гвардії наступу, які боронять державу на Кремінському напрямку, закликали українців задонатити на технічні засоби розвідки та обладнання до FPV-дронів.

Зокрема, бійцям потрібні:

ретранслятор на Matrice30 (одна штука),

наземна станція Escadrone (одна штука),

вимірювач потужності (одна штука),

плата ініціації (100 штук),

VTX Matek (дві штуки),

приймач Matek (дві штуки),

приймач Skyzone (дві штуки),

VTX Rush solo (десять штук),

DJI Matrice 30 (одна штука)

Для придбання усього необхідного для військових потрібно 500 000 грн. Задонатити можна за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно бійці бригади "Спартан" Гвардії наступу були атаковані переважаючими силами російських загарбників, але українські військові зуміли зупинити ворожий штурм, застосувавши ударні безпілотники і артилерію. В результаті вони повністю знищили дві колони росіян

Крім того, українські прикордонники Гвардії наступу "Сталевий Кордон" завдали влучного удару по російській техніці на Харківському напрямку фронту. Бійці за допомогою дронів ліквідували позашляховик та УАЗ противника.