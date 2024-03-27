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Для бойцов Гвардии наступления необходимы средства разведки — украинцев призвали донатить

27 марта 2024 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Для бойцов Гвардии наступления необходимы средства разведки — украинцев призвали донатить
Бойцы Гвардии наступления. Фото: пресс-служба военных
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы бригады Гвардии наступления, которые защищают государство на Кременском направлении, нуждаются в технических средствах разведки и оборудования к FPV-дронам. Они призвали украинцев задонатить для того, чтобы помочь уничтожать врага.

Об этом заявил командир РУБпАК 100 отдельной бригады территориальной обороны Виктор Кухарик в эфире Ранок.LIVE.

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Военнослужащие бригады Гвардии наступления, защищающие государство на Кременском направлении, призвали украинцев задонатить на технические средства разведки и оборудования к FPV-дронам.

В частности, бойцам нужны:

  • ретранслятор на Matrice30 (одна штука),
  • наземная станция Escadrone (одна штука),
  • измеритель мощности (одна штука),
  • плата инициации (100 штук),
  • VTX Matek (две штуки),
  • приемник Matek (две штуки),
  • приемник Skyzone (две штуки),
  • VTX Rush solo (десять штук),
  • DJI Matrice 30 (одна штука)

Для покупки всего необходимого для военных нужно 500 000 грн. Задонатить можно по ссылке.

Напомним, недавно бойцы бригады "Спартан" Гвардии наступления были атакованы превосходящими силами российских захватчиков, но украинские военные сумели остановить вражеский штурм, применив ударные беспилотники и артиллерию. В результате они полностью уничтожили две колонны россиян

Кроме того, украинские пограничники Гвардии наступления "Стальной Границей" нанесли точный удар по российской технике на Харьковском направлении фронта. Бойцы с помощью дронов ликвидировали внедорожник и УАЗ противника.

оружие
украинцы
военная техника
Гвардия наступления
война в Украине
донат

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