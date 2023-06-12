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Для обстрілу українських міст РФ використає берегові ракетні комплекси

12 червня 2023 15:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Для обстрілу українських міст РФ використає берегові ракетні комплекси
Береговий ракетний комплекс. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Для обстрілу українських міст РФ планує використати берегові ракетні комплекси. Відомо, що для цього дивізіон "Бал" передислоковано у Брянську область.

Про це повідомляє Центр національного спротиву

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"Дана установка знаходиться у складі 11 окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ ЧФ, місце дислокації — Уташ, Краснодарський край. Дивізіон призначений для ураження кораблів. Проте через брак відповідних ракет "Бал" зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях з БРК "Бастіон, що використовує надзвукову ракету "Онікс", — йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що комплекс озброєний ракетами Х-35/35У. Після модернізації, яку проводили ще у 2021 році, ракети збільшили дальність з 260 до 500 км.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів. Усього зафіксували  6 ворожих кораблів. Ракетоносіїв серед них немає.

Додамо, що ворог використовує свою флотилію, аби виснажити українську ППО. Для  цього застосовує ракети повітряного базування в комплексі із шахедами.

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