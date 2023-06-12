Для обстрела украинских городов РФ использует береговые ракетные комплексы
Для обстрела украинских городов РФ планирует использовать береговые ракетные комплексы. Известно, что для этого дивизион "Бал" передислоцирован в Брянскую область.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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"Данная установка находится в составе 11 отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады береговых войск ЧФ, место дислокации — Уташ, Краснодарский край. Дивизион предназначен для поражения кораблей. Однако за неимением соответствующих ракет "Бал" сравнили по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям из БР "Бастион, использующий сверхзвуковую ракету Оникс", — говорится в сообщении.
Сообщается, что комплекс вооружен ракетами Х-35/35У. После модернизации, проводимой еще в 2021 году, ракеты увеличили дальность с 260 до 500 км.
Напомним, ранее мы писали, что в Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Всего зафиксировали 6 вражеских кораблей. Ракетоносителей среди них нет.
Добавим, что враг использует свою флотилию, чтобы истощить украинскую ПВО. Для этого применяет ракеты воздушного базирования в комплексе с шахедами.