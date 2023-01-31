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Для військових змінюють умови нарахування грошового забезпечення: кого це стосується

31 січня 2023 14:21
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Зміни у бойових виплатах для військових — що зміниться
Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

З 1 лютого в Україні зміниться порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС. Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

Про це йдеться у відповідній заяві на сайті Міноборони

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Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України. 

"Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують. Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС змінюється з 01 лютого 2023 року", — йдеться у повідомленні 

Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тис. та 100 тис. гривень, запроваджених постановою Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року  № 168.

Бойові виплати у розмірі 100 тисяч

Як зазначається у заяві, бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються.

Анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

Для прикладу, станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень.

У зв’язку з цим назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.

Яка сума нових виплат

Водночас щоб підвищити рівень соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, вже з 01 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, становив не менше ніж 20 100 гривень, також для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції України — на рівні не менше ніж 17 000 гривень.

Нагадаємо, українським військовим у грудні виплатять майже на 37% більше грошового забезпечення, ніж було у листопаді. Виплати збільшаться завдяки низці додаткових нарахувань.

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