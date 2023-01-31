Изменения в боевых выплатах для военных — что изменится

Для военных изменяют условия начисления денежного довольствия: кого это касается
С 1 февраля в Украине изменится порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД. Размер дополнительного денежного вознаграждения военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, не меняется.
Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте Минобороны.
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Для кого изменятся деньги выплаты
Решение изменить подход к начислению дополнительного денежного вознаграждения будет касаться тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий, и принято для соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины.
"Теперь выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач. Порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД меняется с 01 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.
Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тыс. и 100 тыс. гривен, введенных постановлением Кабинета Министров Украины 28 февраля 2022 № 168.
Боевые выплаты в размере 100 тысяч
Как отмечается в заявлении, боевые выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, воюющим с противником на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести — выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются.
Анонсированные изменения коснутся исключительно военнослужащих и сотрудников системы МВД, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.
Например, по состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочники и курсанты, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты — 30 тысяч гривен.
В связи с этим назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины.
Какая сумма новых выплат
В то же время, чтобы повысить уровень социальной защиты военнослужащих и членов их семей, уже с 01 февраля 2023 будут увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного обеспечения (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих так, чтобы минимальный его уровень для Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, составлял не менее 20 100 гривен, также для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских Национальной полиции Украины — на уровне не менее 17 000 гривен.
Напомним, украинским военным в декабре выплатят почти на 37% больше денежного довольствия, чем было в ноябре. Выплаты увеличатся благодаря ряду дополнительных начислений.