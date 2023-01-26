Росіяни атакували Дніпро дронами, є влучання у промисловий об'єкт

Цього разу атака дронами на місто обійшлася без жертв

У ніч з 25 на 26 січня російські окупаційні війська атакували місто Дніпро за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок атаки було зафіксоване влучання у промислове підприємство.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Атака на Дніпропетровщину

Повітряна тривога у Дніпропетровській області була оголошена близько 21:30.

Пізніше на місцевих Telegram-каналах з’явилася інформація про “Шахіди”, які були помічені на території регіону — зокремак, в районі Покровського та Синельникового.

Частину з російських дронів-камікадзе збили сили ППО регіону.

Влучання у Дніпрі

Також з’явилися повідомлення про те, що щонайменше один ворожий безпілотник долетів до Дніпра. Повідомлялося про удар дрона по одному із об’єктів адміністративного центру області.

Микола Лукашук підтвердив факт влучання, заявивши, що постраждало одне з промислових підприємств Дніпра.

За його словами, внаслідок влучання ніхто з дніпрян не загинув.

Нагадаємо, що 14 січня російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети був повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. Під завалами опинилося багато людей.

У дев'ятиповерхівці у Дніпрі, в яку влучила російська ракета, проживало приблизно 1700 мешканців. У зруйнованому під'їзді — 72 квартири. Частково пошкоджено ще 230 квартир.

У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок атаки рф по багатоповерховому будинку.

Пошуково-рятувальна операція тривала три дні. Загинуло внаслідок російського удару 46 мешканців Дніпра, ідентифікувати станом на 23 січня вдалося 40 тіл.

Додамо, що для постраждалих через ракетний удар у Дніпрі зібрали понад 103 млн. Як повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський, після важких дискусій було вирішено розділити порівну 80% зібраних грошей між усіма постраждалими.

Інші 20% грошей будуть розподілені адресно між найскладнішими випадками: операції, лікування, реабілітація, депозити для сиріт тощо.

Фото з російських ЗМІ