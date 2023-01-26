Россияне атаковали Днепр дронами, есть попадание в промышленный объект

В этот раз атака дронами на город обошлась без жертв

В ночь с 25 на 26 января российские оккупационные войска атаковали город Днепр с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки было зафиксировано попадание в промышленное предприятие.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Атака на Днепропетровщину

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена около 21.30.

Позже на местных Telegram-каналах появилась информация о Шахидах, которые были замечены на территории региона — в частности, в районе Покровского и Синельниково.

Часть из российских дронов-камикадзе сбили силы ПВО региона.

Попадание в Днепр

Также появились сообщения о том, что, по меньшей мере, один вражеский беспилотник долетел до Днепра. Сообщалось об ударе дрона по одному из объектов административного центра области.

Николай Лукашук подтвердил факт попадания, заявив, что пострадало одно из промышленных предприятий Днепра.

По его словам, в результате попадания никто из днепрян не погиб.

Напомним, что 14 января российские захватчики ударили в жилой дом в Днепре. В результате попадания ракеты был полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Под завалами оказалось много людей.

В девятиэтажке в Днепре, в которую попала российская ракета, проживало около 1700 жителей . В разрушенном подъезде — 72 квартиры. Частично повреждены еще 230 квартир.

В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим в результате атаки рф по многоэтажному дому.

Поисково-спасательная операция длилась три дня. Погибли в результате российского удара 46 жителей Днепра, идентифицировать по состоянию на 23 января удалось 40 тел.

Добавим, что для пострадавших из-за ракетного удара в Днепре собрали более 103 млн. Как сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский, после трудных дискуссий было решено разделить поровну 80% собранных денег между всеми пострадавшими.

Остальные 20% денег будут распределены адресно между сложными случаями: операции, лечение, реабилитация, депозиты для сирот и т.д.

Фото из российских СМИ