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До кінця року Україна хоче придбати 200 тисяч дронів та підготувати 50 тисяч операторів БпЛА

2 вересня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
До кінця року Україна хоче придбати 200 тисяч дронів та підготувати 50 тисяч операторів БпЛА
Боєць ЗСУ запускає у небо безпілотник. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До кінця поточного року проєкт "Армія дронів" планує закупити для потреб українських Збройних Сил 200 тисяч дронів та підготувати 50 тисяч операторів БпЛА.

Такі плани озвучив Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.

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За словами очільника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, у липні Кабінет міністрів України виділив 40 мільярдів гривень на 2023 рік для інвестицій в українських виробників безпілотників. Частину цих коштів вже законтрактували й доправили частину безпілотників на фронт.

"Всі українські БпЛА, які ми закуповуємо, проходять випробування, в першу чергу, під дією РЕБ. Тому після нашої перемоги це буде найбільш технологічна у світі українська галузь, яка зможе бути дуже конкурентно експортною", — заявив Юрій Щиголь.

Голова Держспецзвʼязку також розповів, що в Україні активно працюють школи, де навчаються оператори безпілотників. За перші шість місяців 2023 року "Армії дронів" вдалося підготувати 10 тисяч пілотів. А до кінця року Україна планує підготувати 50 тисяч операторів БпЛА.

Нагадаємо, українські інженери представили нову розробку — дрон, який є аналогом російського безпілотника "Ланцет". За словами голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, новий безпілотник наразі проходить останні випробування. І вже протягом найближчого місяця буде укладено контракт із виробником.

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