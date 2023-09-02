Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow До конца года Украина хочет приобрести 200 тысяч дронов и подготовить 50 тысяч операторов БпЛА arrow

До конца года Украина хочет приобрести 200 тысяч дронов и подготовить 50 тысяч операторов БпЛА

2 сентября 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
До конца года Украина хочет приобрести 200 тысяч дронов и подготовить 50 тысяч операторов БпЛА
Боец ВСУ запускает в небо беспилотник. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До конца текущего года проект "Армия дронов" планирует закупить для нужд украинских Вооруженных Сил 200 тысяч дронов и подготовить 50 тысяч операторов БпЛА.

Такие планы озвучил председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь в интервью Украинской службе Голоса Америки.

Читайте также:

Армия дронов

По словам главы Государственной службы специальной связи и защиты информации, в июле Кабинет министров Украины выделил 40 миллиардов гривен на 2023 год для инвестиций в украинских производителей беспилотников. Часть этих средств уже законтрактовали и доставили часть беспилотников на фронт.

"Все украинские БпЛА, которые мы закупаем, проходят испытания, в первую очередь, под действием РЭБ. Поэтому после нашей победы это будет наиболее технологичная в мире украинская отрасль, которая сможет быть очень конкурентно экспортной", — заявил Юрий Щиголь.

Глава Госспецсвязи также рассказал, что в Украине активно работают школы, где учатся операторы беспилотников. За первые шесть месяцев 2023 года "Армии дронов" удалось подготовить 10 тысяч пилотов. К концу года Украина планирует подготовить 50 тысяч операторов БпЛА.

Напомним, украинские инженеры представили новую разработку — дрон, являющийся аналогом российского беспилотника "Ланцет". По словам главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, новый беспилотник проходит последние испытания. И уже в ближайший месяц будет заключен контракт с производителем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Почему учителей заставляют вернуть выплаты от "єПідтримка": расследование проекта "Наша справа"

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз