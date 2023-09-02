До конца года Украина хочет приобрести 200 тысяч дронов и подготовить 50 тысяч операторов БпЛА

Боец ВСУ запускает в небо беспилотник. Фото: Генштаб ВСУ

До конца текущего года проект "Армия дронов" планирует закупить для нужд украинских Вооруженных Сил 200 тысяч дронов и подготовить 50 тысяч операторов БпЛА.

Такие планы озвучил председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь в интервью Украинской службе Голоса Америки.

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По словам главы Государственной службы специальной связи и защиты информации, в июле Кабинет министров Украины выделил 40 миллиардов гривен на 2023 год для инвестиций в украинских производителей беспилотников. Часть этих средств уже законтрактовали и доставили часть беспилотников на фронт.

"Все украинские БпЛА, которые мы закупаем, проходят испытания, в первую очередь, под действием РЭБ. Поэтому после нашей победы это будет наиболее технологичная в мире украинская отрасль, которая сможет быть очень конкурентно экспортной", — заявил Юрий Щиголь.

Глава Госспецсвязи также рассказал, что в Украине активно работают школы, где учатся операторы беспилотников. За первые шесть месяцев 2023 года "Армии дронов" удалось подготовить 10 тысяч пилотов. К концу года Украина планирует подготовить 50 тысяч операторов БпЛА.

Напомним, украинские инженеры представили новую разработку — дрон, являющийся аналогом российского беспилотника "Ланцет". По словам главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, новый беспилотник проходит последние испытания. И уже в ближайший месяц будет заключен контракт с производителем.