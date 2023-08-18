Потужні вибухи в Москві вночі 18 серпня: очевидці розповідають про БпЛА

Вибухи в російському місті. Фото: росЗМІ

У російські столиці Москві, а також у Підмосков'ї, пролунали вибухи. За словами очевидців, за кілька секунд до "бавовни" вони бачили в небі БпЛА.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що вибухи в російській столиці сталися неподалік від башт "Москва-Сіті". Перед цим росіяни бачили в небі безпілотник.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що нібито БпЛА збили сили ППО. Уламки впали в районі Експоцентру.

"Сьогодні вночі при спробі прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника. Уламки БпЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби", — заявив Собянін.

Пізніше також повідомили, що повітряний простір в районі аеропорту Внуково закритий. Вильоти та прильоти відкладено, як наголосили авіаслужби.

Нагадаємо, що ввечері 14 серпня у російській Махачкалі зайнялась автозаправка. Згодом вона вибухнула, що призвело до загибелі понад трьох десятків осіб.

Також ми повідомляли, що в Тюменській області Росії пролунали потужні вибухи на нафтовому родовищі. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Додамо, що нещодавно, 13 серпня, у Бєлгороді було неспокійно. Там пролунав потужний вибух, який пошкодив багатоповерхівку та автомобілі.