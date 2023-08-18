Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow До Москви завітала "бавовна": очевидці повідомляють, що бачили БпЛА arrow

До Москви завітала "бавовна": очевидці повідомляють, що бачили БпЛА

18 серпня 2023 04:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потужні вибухи в Москві вночі 18 серпня: очевидці розповідають про БпЛА
Вибухи в російському місті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російські столиці Москві, а також у Підмосков'ї, пролунали вибухи. За словами очевидців, за кілька секунд до "бавовни" вони бачили в небі БпЛА.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Вибухи в Москві вночі 18 серпня

Зазначається, що вибухи в російській столиці сталися неподалік від башт "Москва-Сіті". Перед цим росіяни бачили в небі безпілотник.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що нібито БпЛА збили сили ППО. Уламки впали в районі Експоцентру.

"Сьогодні вночі при спробі прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника. Уламки БпЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби", — заявив Собянін.

Пізніше також повідомили, що повітряний простір в районі аеропорту Внуково закритий. Вильоти та прильоти відкладено, як наголосили авіаслужби.

Нагадаємо, що ввечері 14 серпня у російській Махачкалі зайнялась автозаправка. Згодом вона вибухнула, що призвело до загибелі понад трьох десятків осіб.

Також ми повідомляли, що в Тюменській області Росії пролунали потужні вибухи на нафтовому родовищі. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Додамо, що нещодавно, 13 серпня, у Бєлгороді було неспокійно. Там пролунав потужний вибух, який пошкодив багатоповерхівку та автомобілі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 17 серпня: звільнення обласних воєнкомів та ціни на електрику

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз