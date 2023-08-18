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В Москву пришел "хлопок": очевидцы сообщают, что видели БпЛА

18 августа 2023 04:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мощные взрывы в Москве ночью 18 августа: очевидцы рассказывают о БпЛА
Взрывы в российском городе. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российские столицы Москве, а также в Подмосковье, раздались взрывы. По словам очевидцев, за несколько секунд до "хлопка" они видели в небе БпЛА.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Взрывы в Москве ночью 18 августа

Отмечается, что взрывы в российской столице произошли недалеко от башен "Москва-Сити". Перед этим россияне видели в небе беспилотника.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что якобы БпЛА сбили силы ПВО. Обломки впали в районе Экспоцентра.

"Сегодня ночью при попытке прилета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БпЛА упали в зоне Экспоцентра, значительные разрушения здания не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы", — заявил Собянин.

Позже также сообщили, что воздушное пространство в районе аэропорта Внуково закрыто. Вылеты и прилеты отложены, как отметили авиаслужбы.

Напомним, что вечером 14 августа в российской Махачкале загорелась автозаправка. Впоследствии она взорвалась, что привело к гибели более трех десятков человек.

Также мы сообщали, что в Тюменской области России раздались мощные взрывы на нефтяном месторождении. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

Недавно, 13 августа, в Белгороде было неспокойно. Там раздался мощный взрыв, повредивший многоэтажку и автомобили.

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