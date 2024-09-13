Обмін полоненими 13 вересня — до України повернули бійці полку Азов

Повернення українських військовополонених додому 13 вересня. Фото: azov.media

Під час 56-го обміну полоненими між Україною та Росією додому повернулися 15 азовців. Серед них чотири захисники та 11 захисниць 12-ої бригади полку "Азов".

Про це повідомили на сторінці полку "Азов" в Instagram у п'ятницю, 13 вересня.

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У п'ятницю, 13 вересня, між Україною та Росією відбувся 56-й обмін полоненими. Додому повернулися ще 49 українців, серед них 15 бійців 12-ої бригади полку "Азов".

Бійці 12-ої бригади "Азов". Фото: azov.media

"Вперше за більш ніж рік із неволі повернулися бійці "Азову"", — йдеться в повідомленні.

Полонені азовці повернулися додому. Фото: azov.media

Військові повідомили, що чотири побратими та 11 посестер, які сьогодні нарешті зустрілися із рідними, більше як два роки перебували в полоні.

Перші емоції бійців "Азов" після повернення в Україну. Фото: azov.media

"Для кожного бійця бригади, яка зараз тримає лінію оборони на одному з найважчих напрямків, повернення побратимів з полону — найбільша мотивація", — зазначили у полку "Азов".

Український полонений, який повернувся додому. Фото: azov.media

Нагадаємо, що наразі понад 900 азовців залишаються у російському полоні.

Українські полонені полку "Азов" повертаються додому. Фото: azov.media

"Надалі ми сподіваємося на систематизацію процесу звільнення з полону військовослужбовців 12-ої бригади "Азов". Віримо, що у наступних обмінах будемо також бачити наших побратимів та посестер", — зауважили бійці "Азов".