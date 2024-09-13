Обмен пленными 13 сентября - в Украину вернули бойцы полка Азов

Возвращение украинских военнопленных домой 13 сентября. Фото: azov.media

Во время 56-го обмена пленными между Украиной и Россией домой вернулись 15 азовцев. Среди них четыре защитника и 11 защитниц 12-й бригады полка "Азов".

Об этом сообщили на странице полка "Азов" в Instagram в пятницу, 13 сентября.

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В пятницу, 13 сентября, между Украиной и Россией состоялся 56-й обмен пленными. Домой вернулись еще 49 украинцев, в том числе 15 бойцов 12-й бригады полка "Азов".

Бойцы 12-й бригады "Азов". Фото: azov.media

"Впервые за более чем год из неволи вернулись бойцы "Азова"", — говорится в сообщении.

Пленные азовцы вернулись домой. Фото: azov.media

Военные сообщили, что четыре побратима и 11 посестер, которые сегодня наконец встретились с родными, более двух лет находились в плену.

Первые эмоции бойцов "Азов" по возвращении в Украину. Фото: azov.media

"Для каждого бойца бригады, которая сейчас держит линию обороны на одном из самых трудных направлений, возвращение побратимов из плена — самая большая мотивация", — отметили в полку "Азов".

Украинский пленный, вернувшийся домой. Фото: azov.media

Напомним, что сейчас более 900 азовцев остаются в российском плену.

Украинские пленные полка "Азов" возвращаются домой. Фото: azov.media

"В дальнейшем мы надеемся на систематизацию процесса освобождения из плена военнослужащих 12-й бригады "Азов". Верим, что в следующих обменах будем также видеть наших собратьев и посестер", — отметили бойцы "Азов".