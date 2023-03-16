До України прибули перші французькі танки AMX-10 RC

Деякі з бойових машин вже вирушили на передову

В Україну прибули перші французькі танки. Йдеться про легкі колісні AMX-10 RC, однак кількість доставленої техніки наразі не відомо.

Про це пише Le Figaro із посиланням на заяву очільника Міноборони Франції Себастьяна Лекорню.

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Міністр оборони Франції розповів, що в Україну вже прибула певна кількість обіцяних офіційним Парижем танків AMX-10 RC. Деякі з них вже навіть відправлені на фронт.

Однак, за обіцянками Лекорню, ці машини мали бути доставлені до України ще наприкінці лютого. Тоді міністр теж не відповів на запитання про кількість танків, сказавши, що не хоче "давати жодної стратегічної для росії інформації".

Зазначимо, що колісні танки AMX-10 RC зазвичай використовують для розвідувальних завдань у небезпечних умовах або для вогневої підтримки. Основним озброєнням цих машин є гармата 105/47 F2 MECA калібру 105 мм, встановлена в башті. Також техніка оснащена кулеметом ANF1 калібру 7,62 мм.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Швеція передасть Україні десять танків Leopard 2 та засоби протиповітряної оборони.