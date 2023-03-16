В Украину прибыли первые французские танки AMX-10 RC
В Украину прибыли первые французские танки. Речь идет о легких колесных AMX-10 RC, однако количество доставленной техники пока не известно.
Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на заявление главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорня.
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Министр обороны Франции рассказал, что в Украину уже прибыло определенное количество обещанных официальным Парижем танков AMX-10 RC. Некоторые из них уже даже отправлены на фронт.
Однако, по обещаниям Лекорня, эти машины должны были быть доставлены в Украину еще в конце февраля. Тогда министр тоже не ответил на вопрос о количестве танков, сказав, что не хочет "давать ни одной стратегической для россии информации".
Колесные танки AMX-10 RC обычно используют для разведывательных задач в опасных условиях или для огневой поддержки. Основным вооружением этих машин является пушка 105/47 F2 MECA калибра 105 мм, установленная в башне. Также техника оснащена пулеметом ANF1 калибра 7,62 мм.
Напомним, ранее мы писали, что Швеция передаст Украине десять танков Leopard 2 и средства противовоздушной обороны.