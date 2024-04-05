Донати українців на ЗСУ — відомий воєнкор розповів деталі

Костянтин Ліберов. Фото: Facebook Костянтина Ліберова

Український воєнкор Костянтин Ліберов розповів дві причини, чому донати українців на Збройні сили України різко стали падати. На його думку, це пов'язано з інфоприводами та тим, що матеріальне благополуччя українців значно погіршилося.

Про це він заявив в коментарі Новини.LIVE.

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За словами медійника, одна з причин — збільшення потреб української армії та довіра до людини, яка проводить певний збір.

"Тут два питання — наскільки довіряєш людині, якій донатиш, і скільки в тебе є грошей. Відчувається, що люди стали біднішими. Я постійно проводжу аналіз зборів, як йшов, скільки донатили, і можу сказати, що якщо раніше людина відправляла 500 грн, потім 100, а зараз — 50. І я розумію, що ці 50 грн для людини мають ту ж саму цінність, що і 500 рік назад. І мені від цього сумно", — каже він.

Інша причина, як сказав Ліберов, — інфопривід.

"Закриття великого збору залежить від інфоприводу, від того, наскільки ти розчулив аудиторію. Все це перетворилось на маленьке шоу, і якщо ти розчулив людину — зібрати суму можна швидко, якщо ні — ти закриєш збір, але не так швидко", — додав медійник.

Нагадаємо, раніше у Києві відкрилась вражаюча виставка Костянтина та Влади Ліберових про жахіття війни.

Також ми писали про те, що за два роки повномасштабної війни, українці стали більше донатити на потреби Збройних сил України.