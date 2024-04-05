Донаты украинцев на ВСУ — известный военкор рассказал детали

Константин Либеров. Фото: Facebook Константина Либерова

Украинский военкор Константин Либеров рассказал две причины, почему донаты украинцев на Вооруженные силы Украины стали резко падать. По его мнению, это связано с инфоповодами и тем, что материальное благополучие украинцев значительно ухудшилось.

Об этом он заявил в комментарии Новини.LIVE.

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По словам медийщика, одна из причин — увеличение потребностей украинской армии и доверие к человеку, который проводит определенный сбор.

"Здесь два вопроса — насколько доверяешь человеку, которому донатишь, и сколько у тебя есть денег. Чувствуется, что люди стали беднее. Я постоянно провожу анализ сборов: как шли, сколько донатили, и могу сказать, что если раньше человек отправлял 500 грн, потом 100, а сейчас — 50. И я понимаю, что эти 50 грн для человека имеют ту же ценность, что и 500 лет назад. И мне от этого грустно", — говорит он.

Другая причина, как сказал Либеров, — инфоповод.

"Закрытие большого сбора зависит от инфоповода, от того, насколько ты умилял аудиторию. Все это превратилось в маленькое шоу и если ты умилял человека — собрать сумму можно быстро, если нет — ты закроешь сбор, но не так быстро", — добавил медийщик.

Напомним, раньше в Киеве открылась поразительная выставка Константина и Влады Либеровых об ужасах войны.

Также мы писали о том, что за два года полномасштабной войны украинцы стали больше донатить на нужды Вооруженных Сил Украины.