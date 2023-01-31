Психологічна допомога для жінок, які постраждали від насилля під час війни — фонд Future for Ukraine запускає проєкт допомоги

Це допоможе жінкам повернути психологічну стійкість та відчуття контролю над власним життям

Фонд Future for Ukraine запускає проєкт психологічної допомоги GIDNA для жінок, які пережили сексуальне насильство під час війни. У межах проєкту досвідчені психотерапевтки пропонують курс із десяти анонімних консультацій, які допоможуть жінкам повернути психологічну стійкість.

Про це розповіли на сайті фонду Future for Ukraine.

Допомога жінкам, які пережили сексуальне насильство під час війни

Проєкт отримав назву GІDNA. Ініціатива створена для жінок, які зіткнулися з сексуальним насильством російських військових, або стали його свідками. У межах проєкту досвідчені психотерапевтки, які спеціалізуються саме на такій травмі, пропонують курс із десяти анонімних консультацій, які націлені повернути психологічну стійкість та відчуття контролю над власним життям.

За даними міжнародної статистики, близько 92% зґвалтувань, скоєних від початку повномасштабної війни в Україні, все ще залишаються незареєстрованими. Загальна кількість таких злочинів може сягати десятків тисяч випадків.

Жінки, що пережили насильство, можуть роками мовчати, уникаючи осуду та стигматизації. Це може призвести до важких посттравматичних розладів, депресій та розвитку нарко- та алкозалежностей. Крім того, ментальний стан постраждалих жінок негативно позначається на їхніх стосунках із близькими й може зруйнувати життя. Лише кваліфікована психологічна допомога здатна запобігти негативним наслідкам пережитого досвіду травми.

Мета проєкту

Надавати таку допомогу — це і є мета проєкту Gidna від фонду Future for Ukraine. У межах проєкту залучені 11 психотерапевток, які мають багаторічний практичний досвід. Усі вони проходили спеціальне навчання у колеги Рут Дорум з Ізраїльської коаліції травми (Israel Trauma Coalition), щоб працювати з травмою сексуального насильства. Ця асоціація неурядових організацій була заснована у 2001 році з метою допомоги громадам в Ізраїлі та у всьому світі долати ментальні наслідки різного роду катастроф, зокрема, війн. ITC проводить навчальні програми, спрямовані на підвищення навичок самодопомоги — як для кожного громадянина, так і для всієї громади — щоб мінімізувати розвиток посттравматичних симптомів, замінити потребу у медикаментозному лікуванні та максимізувати стійкість до ментальних травм. Окрім навчання, Ізраїльська коаліція травми також проводить супервізії для психотерапевток проєкту Gidna.

Жінка, яка пережила сексуальне насильство, може анонімно звернутися на сайт проєкту, заповнити анкету та отримати курс із 10 консультацій.

"Ми розуміємо, що жінки схильні мовчати про пережитий досвід. Десятиліттями суспільство нерідко звинувачувало жертву у випадках насильства. Тепер, на щастя, наші люди стають більш свідомими та розуміють, що винуватець — це завжди ґвалтівник. Але жінки все ще бояться осуду. До того ж під час війни, коли люди довкола переймаються проблемами власного фізичного виживання, цим жінкам іноді навіть немає кому розповісти про свої переживання. Тому їм конче потрібна кваліфікована допомога. Проєкт Gidna створений саме для цього", — говорить Генеральна директорка Фонду Future for Ukraine (Poland) Олена Ніколаєнко.

Консультації можна отримати онлайн: з ввімкненою камерою або без, за бажанням. Також жительки Києва, Дніпра, Житомира, Запоріжжя Львова, Одеси, Миколаєва, Чернівців та Харкова можуть відвідати психотерапевта особисто на офлайн-сесіях.

Як зареєструватися

Щоб зареєструватися на курс консультацій, жінці необхідно обрати зручний час та місце. На пошту надійде e-mail з підтвердженням реєстрації, у якому будуть вказані деталі, а у випадку відвідування онлайн консультацій — посилання на дзвінок у Google Meets (не потрібно встановлювати жодних додаткових сервісів).

"Ми не можемо допустити, аби жінки залишилися сам на сам зі своїм болем. Особливо під час війни, коли всі емоції пережити ще складніше. Маємо розуміти, що допомагаючи жінкам зцілюватися після такого досвіду, ми піклуємося про ментальне здоровʼя всієї української нації", — додає Олена Ніколаєнко.

Мета проєкту Gidna на 2023 рік — надати допомогу 200 жінкам. Усі охочі можуть підтримати ініціативу на сайті фонду Future for Ukraine.

Детальну інформацію шукайте на офіційній сторінці проєкту: https://gidna.org/.

Надаємо, станом на 20 січня в Україні зафіксовано уже понад 150 випадків сексуальних злочинів окупантів. За словами правоохоронців, це далеко не все. Це тільки ті факти, у яких постраждалі готові свідчити прямо зараз.

Насправді ж подібних злочинів з боку російських окупантів значно більше.