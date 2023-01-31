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Фонд Future for Ukraine запускает проект психологической помощи GIDNA для женщин, переживших сексуальное насилие во время войны

31 января 2023 16:00
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Психологическая помощь для женщин, пострадавших от насилия во время войны — фонд Future for Ukraine запускает проект помощи
Это поможет женщинам вернуть психологическую стойкость и чувство контроля над собственной жизнью
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Фонд Future for Ukraine запускает проект психологической помощи GIDNA для женщин, переживших сексуальное насилие во время войны. В рамках проекта опытные психотерапевты предлагают курс по десяти анонимным консультациям, которые помогут женщинам вернуть психологическую устойчивость.

Об этом рассказали на сайте фонда Future for Ukraine.

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Помощь женщинам, пережившим сексуальное насилие во время войны

Проект получил название GiDNA. Инициатива создана для женщин, столкнувшихся с сексуальным насилием российских военных или ставших его свидетелями. В рамках проекта опытные психотерапевтки, специализирующиеся именно на такой травме, предлагают курс по десяти анонимным консультациям, которые нацелены вернуть психологическую устойчивость и ощущение контроля за собственной жизнью.

По данным международной статистики, около 92% изнасилований, совершенных с начала полномасштабной войны в Украине, все еще остаются незарегистрированными. Общее количество таких преступлений может достигать десятков тысяч случаев.

насилие во время войны

Женщины, пережившие насилие, могут годами молчать, избегая осуждения и стигматизации. Это может привести к тяжелым посттравматическим расстройствам, депрессиям и развитию нарко- и алкозависимостей. Кроме того, ментальное состояние пострадавших женщин негативно отражается на их отношениях с близкими и может разрушить жизнь. Только квалифицированная психологическая помощь способна предотвратить негативные последствия пережитого опыта травмы.

Цель проекта

Оказывать такую помощь — это и есть цель проекта Gidna от фонда Future for Ukraine. В рамках проекта привлечены 11 психотерапевток, имеющих многолетний практический опыт. Все они проходили специальное обучение у коллеги Рут Дорум из Израильской коалиции травмы (Israel Trauma Coalition), чтобы работать с травмой сексуального насилия. Эта ассоциация неправительственных организаций была основана в 2001 году с целью помощи общинам в Израиле и во всем мире преодолевать ментальные последствия разного рода катастроф, в частности войн. ITC проводит учебные программы, направленные на повышение навыков самопомощи – как для каждого гражданина, так и для всего общества – чтобы минимизировать развитие посттравматических симптомов, заменить потребность в медикаментозном лечении и максимизировать устойчивость к ментальным травмам. Помимо обучения, Израильская коалиция травмы также проводит супервидения для психотерапевтов проекта Gidna.

Женщина, пережившая сексуальное насилие, может анонимно обратиться на сайт проекта, заполнить анкету и получить курс по 10 консультациям.

насилие во время войны

"Мы понимаем, что женщины склонны молчать о пережитом опыте. Десятилетиями общество нередко обвиняло жертву в случаях насилия. Теперь, к счастью, наши люди становятся сознательнее и понимают, что виновник — это всегда насильник. Но женщины все еще боятся осуждения. Во время войны, когда люди вокруг озабочены проблемами собственного физического выживания, этим женщинам иногда даже некому рассказать о своих переживаниях. Поэтому им очень нужна квалифицированная помощь. Проект Gidna создан именно для этого", — говорит Генеральный директор Фонда Future for Ukraine (Poland) Елена Николаенко.

Консультации можно получить онлайн: с включенной или без камеры, по желанию. Также жительницы Киева, Днепра, Житомира, Запорожья Львова, Одессы, Николаева, Черновцов и Харькова могут посетить психотерапевта лично на офлайн-сессиях.

Как зарегистрироваться

Чтобы зарегистрироваться на курс консультаций, женщине необходимо выбрать удобное время и место. На почту поступит e-mail с подтверждением регистрации, в котором будут указаны детали, а в случае посещения онлайн консультаций – ссылка на звонок в Google Meets (не нужно устанавливать никаких дополнительных сервисов).

"Мы не можем допустить, чтобы женщины остались один на один со своей болью. Особенно во время войны, когда все эмоции пережить еще сложнее. Должны понимать, что помогая женщинам исцеляться после такого опыта, мы заботимся о ментальном здоровье всей украинской нации", — добавляет Елена Николаенко.

Цель проекта Gidna на 2023 год – оказать помощь 200 женщинам. Все желающие могут поддержать инициативу на сайте фонда Future for Ukraine.

Подробную информацию ищите на официальной странице проекта: https://gidna.org/.

По состоянию на 20 января в Украине зафиксировано уже более 150 случаев сексуальных преступлений оккупантов. По словам стражей порядка, это далеко не все. Это только те факты, в которых пострадавшие готовы свидетельствовать прямо сейчас.

На самом же деле подобных преступлений со стороны российских кафиров значительно больше.       

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