Шарію повідомили про нову підозру за допомогу ФСБ

Проросійський пропагандист Анатолій Шарій. Фото: google

Служба безпеки України повідомила про нову підозру прокремлівському блогеру Анатолію Шарію. Відомо, що він допомагав виконувати завдання російської ФСБ.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що Шарій допомагав ФСБ робити постановочні відео з допитів українських полонених.

"Зокрема, Шарій особисто підказував ФСБ правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього "невигідні" для РФ моменти. "Змонтовані" сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені", — йдеться у повідомленні.

Хто допомагав Шарію

В СБУ кажуть, що комунікувати з ФСБ Шарію допомагав спільник, який перебував у тимчасовово окупованому Севастополі. Ним виявився ексочільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов. Йому на початку цього року повідомили про підозру у державній зраді.

"Однак сам Шарій у розмовах зі спільником визнає, що, попри монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських захисників, які відгукувалися на опубліковані у соцмережах відео, просили не знімати і не мучити їхніх рідних", — кажуть в СБУ.

Відтак, двом фігурантам загрожує довічне ув'язнення. Однак вони продовжують переховуватися від правосуддя.

Нагадаємо, у Вінниці затримали шахрая, який видавав себе за псевдопрацівника СБУ і допомагав за гроші "відмазувати" чоловіків від армії. За такі "послуги" з одного клієнта він вимагав 3 тисячі доларів.