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Допомагав ФСБ: Шарію повідомили про нову підозру

6 липня 2023 15:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Шарію повідомили про нову підозру за допомогу ФСБ
Проросійський пропагандист Анатолій Шарій. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Служба безпеки України повідомила про нову підозру прокремлівському блогеру Анатолію Шарію. Відомо, що він допомагав виконувати завдання російської ФСБ. 

Про це повідомляє СБУ

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Повідомляється, що Шарій допомагав ФСБ робити постановочні відео з допитів українських полонених. 

"Зокрема, Шарій особисто підказував ФСБ правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього "невигідні" для РФ моменти. "Змонтовані" сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені", — йдеться у повідомленні. 

Хто допомагав Шарію 

В СБУ кажуть, що комунікувати з ФСБ Шарію допомагав спільник, який перебував у тимчасовово окупованому Севастополі. Ним виявився  ексочільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов. Йому на початку цього року повідомили про підозру у державній зраді. 

"Однак сам Шарій у розмовах зі спільником визнає, що, попри монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських захисників, які відгукувалися на опубліковані у соцмережах відео, просили не знімати і не мучити їхніх рідних", — кажуть в СБУ. 

Відтак, двом фігурантам загрожує довічне ув'язнення. Однак вони продовжують переховуватися від правосуддя. 

Нагадаємо, у Вінниці затримали шахрая, який видавав себе за псевдопрацівника СБУ і допомагав за гроші "відмазувати" чоловіків від армії. За такі "послуги" з одного клієнта він вимагав 3 тисячі доларів. 

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