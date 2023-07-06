Шарию сообщили о новом подозрении за помощь ФСБ

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий. Фото: google

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении прокремлевскому блоггеру Анатолию Шарию. Известно, что он помогал исполнять задания русской ФСБ.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что Шарий помогал ФСБ делать постановочные видео по допросам украинских пленных.

"В частности, Шарий лично подсказывал фсб как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из него "невыгодные" для России моменты. "Смонтированные" сюжеты РФ затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене", — говорится в сообщении.

Кто помогал Шарию

В СБУ говорят, что коммуникировать с ФСБ Шарию помогал сообщник, находившийся во временно оккупированном Севастополе. Им оказался эксочельник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов. Ему в начале этого года сообщили о подозрении в государственной измене.

"Однако сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, которые отзывались на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных", — говорят в СБУ.

Следовательно, двум фигурантам грозит пожизненное заключение. Однако они продолжают скрываться от правосудия.

Напомним, в Виннице задержан мошенник, который выдавал себя за псевдоработника СБУ и помогал за деньги "отмазывать" мужчин от армии. За такие "услуги" с одного клиента он потребовал 3 тысячи долларов.