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Помогал ФСБ: Шарию сообщили о новом подозрении

6 июля 2023 15:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Шарию сообщили о новом подозрении за помощь ФСБ
Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении прокремлевскому блоггеру Анатолию Шарию. Известно, что он помогал исполнять задания русской ФСБ.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что Шарий помогал ФСБ делать постановочные видео по допросам украинских пленных.

"В частности, Шарий лично подсказывал фсб как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из него "невыгодные" для России моменты. "Смонтированные" сюжеты РФ затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене", — говорится в сообщении.

Кто помогал Шарию

В СБУ говорят, что коммуникировать с ФСБ Шарию помогал сообщник, находившийся во временно оккупированном Севастополе. Им оказался эксочельник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов. Ему в начале этого года сообщили о подозрении в государственной измене.

"Однако сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, которые отзывались на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных", — говорят в СБУ. 

Следовательно, двум фигурантам грозит пожизненное заключение. Однако они продолжают скрываться от правосудия.

Напомним, в Виннице задержан мошенник, который выдавал себя за псевдоработника СБУ и помогал за деньги "отмазывать" мужчин от армии. За такие "услуги" с одного клиента он потребовал 3 тысячи долларов.

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