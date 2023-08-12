Допомога для України: Білий дім може просити у Конгреса додаткові кошти

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS

Для подальшої підтримки України Білий дім може знову звернутися до Конгресу по додаткові кошти.

Про це під час аудіо брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Передає Укрінформ.

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Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що невідомо, скільки ще триватиме розв’язана Росією війна, тому було б безвідповідальним не зробити все можливе, аби оцінити потреби України у I кварталі наступного фінансового року та подати відповідний запит до Конгресу.

"Ми не будемо соромитися знову піти до Конгресу, якщо відчуватимемо, що потрібно це зробити й попросити більше після першого кварталу, або якщо потрібно буде внести зміни до того, що ми вже зажадали", — додав Кірбі.

Зауважимо, 10 серпня адміністрація президента США звернулася з офіційним листом до Конгресу щодо виділення додаткового фінансування для вирішення критичних потреб, у тому числі близько $24 млрд для допомоги Україні, а також країнам, постраждалим від війни, розв'язаної Росією.

Нагадаємо, Єгипет відмовляється передавати зброю для України у відповідь на прохання Сполучених Штатів Америки. Йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю.