Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Допомога для України: Білий дім може просити у Конгреса додаткові кошти arrow

Допомога для України: Білий дім може просити у Конгреса додаткові кошти

12 серпня 2023 04:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Допомога для України: Білий дім може просити у Конгреса додаткові кошти
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Для подальшої підтримки України Білий дім може знову звернутися до Конгресу по додаткові кошти.

Про це під час аудіо брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Передає Укрінформ.

Читайте також:

Підтримка України

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що невідомо, скільки ще триватиме розв’язана Росією війна, тому було б безвідповідальним не зробити все можливе, аби оцінити потреби України у I кварталі наступного фінансового року та подати відповідний запит до Конгресу.

"Ми не будемо соромитися знову піти до Конгресу, якщо відчуватимемо, що потрібно це зробити й попросити більше після першого кварталу, або якщо потрібно буде внести зміни до того, що ми вже зажадали", — додав Кірбі.

Зауважимо, 10 серпня адміністрація президента США звернулася з офіційним листом до Конгресу щодо виділення додаткового фінансування для вирішення критичних потреб, у тому числі близько $24 млрд для допомоги Україні, а також країнам, постраждалим від війни, розв'язаної Росією.

Нагадаємо, Єгипет відмовляється передавати зброю для України у відповідь на прохання Сполучених Штатів Америки. Йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Головні новини 11 серпня: звільнення "воєнкомів" та обстріл Прикарпаття

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз