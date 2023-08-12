Помощь для Украины: Белый дом может просить у Конгресса дополнительные средства

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS

Для дальнейшей поддержки Украины Белый дом может снова обратиться в Конгресс за дополнительными средствами.

Об этом во время аудио брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Передает Укринформ.

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Поддержка Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что неизвестно, сколько еще будет продолжаться войной, поэтому было бы безответственным не сделать все возможное, чтобы оценить потребности Украины в I квартале следующего финансового года и подать соответствующий запрос в Конгресс.

"Мы не будем стыдиться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали", — добавил Кирби.

Заметим, 10 августа администрация президента США обратилась с официальным письмом в Конгресс о выделении дополнительного финансирования для решения критических потребностей, в том числе около $24 млрд для помощи Украине, а также странам, пострадавшим от войны, развязанной Россией.

Напомним, Египет отказывается передавать оружие для Украины в ответ по просьбе Соединенных Штатов Америки. Речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии.