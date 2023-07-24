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Довго і дорого: скільки потрібно для розмінування України

24 липня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Довго і дорого: скільки потрібно для розмінування України
Небезпечна зона. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномаштабна війна, яку розв'язала РФ. Більшість території нашої країни ворог замінував

Українські та світові експерти зараз підраховують, у скільки може обійтися розмінування нашої території. Про це, зокрема, пише видання Washington Post.

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Аналітик видання пише, що після війни нашій країні знадобляться десятиліття, аби звільнити землю від небезпечного мотлоху. 

"За півтора року конфлікту наземні міни — разом із бомбами, що не розірвалися, артилерійськими снарядами та іншими смертоносними побічними продуктами війни — забруднили територію України розміром приблизно з Флориду чи Уругвай", — пише видання.

За оцінками експертів Світового банку, розмінування одного квадратного метра нині коштує від 2 до 8 доларів США. Таким чином протягом найближчих років на розмінування України необхідно буде витратити 37,5 мільярда доларів США.

Забруднена територія України настільки велика, що, за оцінками деяких експертів, приблизно 500 групам розмінування, які зараз працюють, потрібно 757 років.

Один сапер може розчистити від 15 до 25 квадратних метрів території на день.

Зауважимо, згідно зі звітом Державного департаменту за 2023 рік, Сполучені Штати виділили понад 95 мільйонів доларів на розмінування України.

Нагадаємо, через війну в Україні більшість лісів залишаються замінованими. Сапери потроху розміновують територію. Тепер вільно відвідувати ліси можна в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, а у семи регіонах доступ залишається обмеженим.

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