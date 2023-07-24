Долго и дорого: сколько нужно для разминирования Украины

Опасная зона. Фото: УНИАН

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, развязанная РФ. Большинство территории нашей страны враг заминировал.

Украинские и мировые эксперты сейчас подсчитывают, во сколько может обойтись разминирование нашей территории. Об этом, в частности, пишет издание Washington Post.

Читайте также:

Разминирование Украины

Аналитики издания пишут, что после войны нашей стране понадобятся десятилетия, чтобы освободить землю от опасного хлама.

"За полтора года конфликта наземные мины — вместе с неразорвавшимися бомбами артиллерийскими снарядами и другими смертоносными побочными продуктами войны — загрязнили территорию Украины размером примерно с Флориду или Уругвай", — пишет издание.

По оценкам экспертов Всемирного банка, разминирование одного квадратного метра в настоящее время стоит от 2 до 8 долларов США. Таким образом, в ближайшие годы на разминирование Украины необходимо будет потратить 37,5 миллиарда долларов США.

Загрязненная территория Украины настолько велика, что, по оценкам некоторых экспертов, примерно 500 группам разминирования, которые сейчас работают, нужно 757 лет.

Один сапер может расчистить от 15 до 25 квадратных метров территории в день.

Отметим, согласно отчету Государственного департамента за 2023 год, Соединенные Штаты выделили более 95 миллионов долларов на разминирование Украины.

Напомним, из-за войны в Украине большинство лесов остаются заминированными. Саперы понемногу разминируют территорию. Теперь свободно посещать леса можно в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а в семи регионах доступ остается ограниченным.