Друга лінія оборони РФ може бути слабшою за першу, — CNN

Боєць ЗСУ на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська влада сподівається на те, що подолання наступного російського оборонного рубежу на півдні виявиться менш складним, враховуючи, що перший був усіяний щільними мінними загородженнями. Останні відеозаписи, пов'язані з конкретними геолокаціями, демонструють невеликі успіхи українських збройних сил у районі Роботино.

Про це пише CNN.

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У повідомленні йдеться, що керівник пресслужби української армії на півдні Олександр Штупун стверджував, що українські війська можуть зіткнутися з менш міцними інженерними спорудами на наступному російському оборонному рубежі.

Проте Штупун закликав до пильності, зазначивши, що новий рубіж все одно є серйозною загрозою.

"Мінні поля там менш щільні, але все ж таки у великій кількості. Однак наша перевага може полягати в тому, що оборонні споруди там менш стійкі", — додав він.

У середині тижня українська армія повідомила, що російські війська намагалися відновити контроль над селом Роботино, але були відтіснені.

За даними українських оборонних відомств, їхні війська зміцнили свої позиції, а також провели артилерійські удари та контрбатарейну взаємодію.

На думку експертів, українські збройні сили продовжують просування на південь та схід від Роботино у бік Токмака. Зазначається, що в цьому районі відбуваються масовані артилерійські обстріли, через які село Роботине було сильно зруйновано.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2023 року Україна ухвалює нові правила військового обліку для жінок. Тепер у ТЦК потрібна явка жінок-медиків, включаючи лікарів, фармацевтів та медсестер.