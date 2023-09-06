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Друга лінія оборони РФ може бути слабшою за першу, — CNN

6 вересня 2023 14:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Друга лінія оборони РФ може бути слабшою за першу, — CNN
Боєць ЗСУ на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українська влада сподівається на те, що подолання наступного російського оборонного рубежу на півдні виявиться менш складним, враховуючи, що перший був усіяний щільними мінними загородженнями. Останні відеозаписи, пов'язані з конкретними геолокаціями, демонструють невеликі успіхи українських збройних сил у районі Роботино.

Про це пише CNN.

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У повідомленні йдеться, що керівник пресслужби української армії на півдні Олександр Штупун стверджував, що українські війська можуть зіткнутися з менш міцними інженерними спорудами на наступному російському оборонному рубежі.

Проте Штупун закликав до пильності, зазначивши, що новий рубіж все одно є серйозною загрозою.

"Мінні поля там менш щільні, але все ж таки у великій кількості. Однак наша перевага може полягати в тому, що оборонні споруди там менш стійкі", — додав він.

У середині тижня українська армія повідомила, що російські війська намагалися відновити контроль над селом Роботино, але були відтіснені.

За даними українських оборонних відомств, їхні війська зміцнили свої позиції, а також провели артилерійські удари та контрбатарейну взаємодію.

На думку експертів, українські збройні сили продовжують просування на південь та схід від Роботино у бік Токмака. Зазначається, що в цьому районі відбуваються масовані артилерійські обстріли, через які село Роботине було сильно зруйновано.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2023 року Україна ухвалює нові правила військового обліку для жінок. Тепер у ТЦК потрібна явка жінок-медиків, включаючи лікарів, фармацевтів та медсестер.

 

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