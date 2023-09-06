Вторая линия обороны РФ может быть слабее первой, — CNN

Боец ВСУ на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские власти надеются на то, что преодоление следующего российского оборонительного рубежа на юге окажется менее сложным, учитывая, что первый был усеян плотными минными заграждениями. Последние видеозаписи, привязанные к конкретным геолокациям, демонстрируют небольшие успехи украинских вооруженных сил в районе Работино.

Об этом пишет CNN.

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В сообщении говорится, что руководитель пресс-службы украинской армии на юге Александр Штупун утверждал, что украинские войска могут столкнуться с менее крепкими инженерными сооружениями на следующем российском оборонительном рубеже.

Тем не менее, Штупун призвал к бдительности, отметив, что новый рубеж все равно представляет собой серьезную угрозу.

"Минные поля там менее плотные, но все же в большом количестве. Однако наше преимущество может заключаться в том, что оборонительные сооружения там менее устойчивы", — добавил он.

В середине недели украинская армия сообщила, что российские войска пытались восстановить контроль над Работино, но были оттеснены.

По данным украинских оборонных ведомств, их войска укрепили свои позиции, а также провели артиллерийские удары и контрбатарейное взаимодействие.

Согласно мнению экспертов, украинские вооруженные силы продолжают продвижение на юг и восток от Работино в сторону Токмака. Отмечается, что в этом районе происходят массированные артиллерийские обстрелы, из-за которых село Работино было сильно разрушено.

Напомним, что с 1 октября 2023 года Украина принимает новые правила военного учета для женщин. Теперь в ТЦК требуется явка женщин-медиков, включая врачей, фармацевтов и медсестер.



