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Вторая линия обороны РФ может быть слабее первой, — CNN

6 сентября 2023 14:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Вторая линия обороны РФ может быть слабее первой, — CNN
Боец ВСУ на передовой. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские власти надеются на то, что преодоление следующего российского оборонительного рубежа на юге окажется менее сложным, учитывая, что первый был усеян плотными минными заграждениями. Последние видеозаписи, привязанные к конкретным геолокациям, демонстрируют небольшие успехи украинских вооруженных сил в районе Работино.

Об этом пишет CNN.

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В сообщении говорится, что руководитель пресс-службы украинской армии на юге Александр Штупун утверждал, что украинские войска могут столкнуться с менее крепкими инженерными сооружениями на следующем российском оборонительном рубеже.

Тем не менее, Штупун призвал к бдительности, отметив, что новый рубеж все равно представляет собой серьезную угрозу. 

"Минные поля там менее плотные, но все же в большом количестве. Однако наше преимущество может заключаться в том, что оборонительные сооружения там менее устойчивы", — добавил он.

В середине недели украинская армия сообщила, что российские войска пытались восстановить контроль над Работино, но были оттеснены.

По данным украинских оборонных ведомств, их войска укрепили свои позиции, а также провели артиллерийские удары и контрбатарейное взаимодействие.

Согласно мнению экспертов, украинские вооруженные силы продолжают продвижение на юг и восток от Работино в сторону Токмака. Отмечается, что в этом районе происходят массированные артиллерийские обстрелы, из-за которых село Работино было сильно разрушено.

Напомним, что с 1 октября 2023 года Украина принимает новые правила военного учета для женщин. Теперь в ТЦК требуется явка женщин-медиков, включая врачей, фармацевтов и медсестер. 


 

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