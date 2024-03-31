Друга річниця деокупації Бучі — Зеленський звернувся до українців
У неділю, 31 березня, в Україні відзначають другу річницю звільнення Бучі Київської області від російських окупантів. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців в цю важливу дату.
Відеозвернення українського лідера опублікували в офіційному Telegram-каналі.
Друга річниця деокупації Бучі
Президент зауважив, що в цієї війни глобальне значення — це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини.
"За гідність для нашого народу і для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром по відношенню до інших", — сказав він.
Зеленський наголосив, що вбиті окупантами наші люди, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, були свідченнями, що нікому у світі не можна залишатись осторонь цієї битви.
"Бо саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає", — підкреслив він.
Український лідер зауважив, що аби розпочинати такі агресії проти інших, Росія спочатку знищила в собі мораль та зробила своєю ідеологією насильство й ненависть.
"Такі системи не зупиняються просто так. Сила їх зупиняє. Єдність їх зупиняє. Рішучість та розуміння — що саме вони хочуть знищити", — додав Зеленський.
Раніше Зеленський показав фото, який вигляд мало місто Буча після деокупації два роки тому.
Також ми писали, що в Бучі презентували книгу з реальними історіями людей, які пережили війну.
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