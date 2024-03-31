Друга річниця деокупації Бучі — Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

У неділю, 31 березня, в Україні відзначають другу річницю звільнення Бучі Київської області від російських окупантів. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців в цю важливу дату.

Відеозвернення українського лідера опублікували в офіційному Telegram-каналі.

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Президент зауважив, що в цієї війни глобальне значення — це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини.

"За гідність для нашого народу і для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром по відношенню до інших", — сказав він.

Зеленський наголосив, що вбиті окупантами наші люди, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, були свідченнями, що нікому у світі не можна залишатись осторонь цієї битви.

"Бо саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає", — підкреслив він.

Український лідер зауважив, що аби розпочинати такі агресії проти інших, Росія спочатку знищила в собі мораль та зробила своєю ідеологією насильство й ненависть.

"Такі системи не зупиняються просто так. Сила їх зупиняє. Єдність їх зупиняє. Рішучість та розуміння — що саме вони хочуть знищити", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський показав фото, який вигляд мало місто Буча після деокупації два роки тому.

Також ми писали, що в Бучі презентували книгу з реальними історіями людей, які пережили війну.