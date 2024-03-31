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Вторая годовщина деоккупации Бучи — Зеленский обратился к украинцам

31 марта 2024 16:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Вторая годовщина деоккупации Бучи — Зеленский обратился к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В воскресенье, 31 марта, в Украине отмечают вторую годовщину освобождения Бучи Киевской области от российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в эту важную дату.

Видеообращение украинского лидера было опубликовано в официальном Telegram-канале.

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Вторая годовщина деоккупации Бучи

Президент отметил, что в этой войне глобальное значение — это война за право на существование для нашего государства и за право на жизнь для каждого человека.

"За достоинство для нашего народа и для каждого народа, который стремится к своей судьбе. Это война за то, чтобы никто не смел становиться зверем по отношению к другим", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что убитые оккупантами наши люди, чьи тела лежали на улицах Бучи, были свидетельствами, что никому в мире нельзя оставаться в стороне от этой битвы.

"Ибо именно здесь, в Украине, защищая наших людей, нашу жизнь, наше государство, человечность побеждает", — подчеркнул он.

Украинский лидер отметил, что, чтобы начинать такие агрессии против других, Россия сначала уничтожила в себе мораль и сделала своей идеологией насилие и ненависть.

"Такие системы не останавливаются просто так. Сила их останавливает. Единство их останавливает. Решительность и понимание — что именно они хотят уничтожить", — добавил Зеленский.

деоккупация Бучи
Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский показал фото, как выглядел город Буча после деоккупации два года назад.

Также мы писали, что в Буче презентовали книгу с реальными историями людей, которые пережили войну.

Владимир Зеленский
Киевская область
оккупанты
деоккупация Украины
война в Украине

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