Другий день народження: співак і офіцер ЗСУ Женя Галич потрапив у серйозну ДТП

Український співак Женя Галич на службів ЗСУ. Фото: instagram.com/jenia_galich

Український співак і офіцер ЗСУ Женя Галич потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Цей день він назвав другим своїм днем народження.

На своїй сторінці в Instagram Галич опублікував кадри з місця аварії.

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На них видно, що в бойовій машині повністю розбите лобове скло і пом'ятий дах. На щастя, з самим Галичем і його побратимами все гаразд.

"Життя дало нам ще один шанс. Значить ми тут потрібні. Поборемось. Сьогодні у мене і моїх побратимів другий день народження. Спасибі янголу-охоронцю", — написав Галич.

Женя Галич потрапив у ДТП. Фото: instagram.com/jenia_galich

Чим відомий Женя Галич

Женя Галич — український рок-музикант, учасник гурту O. Torvald. 13 травня 2017 року Євген представляв Україну на Євробаченні-2017 у Києві з композицією "Time". За підсумками спільного голосування членів журі та телеглядачів, пісня отримала 36 балів і посіла 24 місце.

У Галича є дружина і двоє дітей — дочка Єва і син Даня.

На початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ. Він захищає Україну від окупантів. Бував у найгарячіших точках.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Вадим Олійник повідомив, кому належать права на композицію "Девочка Оля", яку напередодні переспівав Володимир Дантес.

Також ми розповідали, що народний артист України Павло Зібров презентував новий гімн кохання, присвячений роз'єднаним серцям.