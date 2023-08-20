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Второй день рождения: певец и офицер ВСУ Женя Галич попал в серьезное ДТП

20 августа 2023 04:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Второй день рождения: певец и офицер ВСУ Женя Галич попал в серьезное ДТП
Украинский певец Женя Галич на службу ВСУ. Фото: instagram.com/jenia_galich
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинский певец и офицер ВСУ Женя Галич попал в ДТП. Этот день он назвал вторым своим днем рожденья.

На своей странице в Instagram Галич опубликовал кадры с места аварии.

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Женя Галич попал в серьезное ДТП

На них видно, что в боевой машине полностью разбиты лобовые стекла и помятая крыша. К счастью, с самим Галичем и его собратьями все хорошо.

"Жизнь дала нам еще один шанс. Значит мы здесь нужны. Поборемся. Сегодня у меня и моих собратьев второй день рождения. Спасибо ангелу-хранителю", — написал Галич.

Женя Галич попал в ДТП. Фото: instagram.com/jenia_galich

Чем известен Женя Галич

Женя Галич — украинский рок-музыкант, участник группы O. Torvald. 13 мая 2017 года Евгений представлял Украину на Евровидении-2017 в Киеве с композицией "Time". По итогам совместного голосования членов жюри и телезрителей песня получила 36 баллов и заняла 24 место.

У Галича есть жена и двое детей — дочь Ева и сын Даня.

В начале полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ. Он защищает Украину от окупантов. Бывал в самых горячих точках.

Напомним, ранее мы писали, что певец Вадим Олейник сообщил, кому принадлежат права на композицию "Девочка Оля", которую накануне перепел Владимир Дантес.

Также мы рассказывали, что народный артист Украины Павел Зибров представил новый гимн любви, посвященный разобщенным сердцам.

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