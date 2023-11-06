Дружина окупанта розповіла про примусову мобілізацію росіян

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Дружина російського окупанта розповіла про примусову мобілізацію населення РФ. Вона також обговорила схеми щодо ухилення від участі у бойових діях.

Розмову перехопило та опублікувало Головне управління розвідки.

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Що говорила дружина окупанта:

Микиту ще не відправили? Який чоловік знає?

у резерві нібито? Це в нас же є цей чат, їх теж ще не відпустили, Льоша. У нас є чат, вона сказала, ваших почали відпускати у відпустки, але типу їм сказали, що ось вони сходять у відпустку, а потім вийдуть. І знаєш, що хочу тобі сказати, у мене на роботі ось учора на роботі зміну здавала жінка Єршова, ну як... це стара. І вона каже, що її синові, у неї двоє синів, один Микита зі мною працює в бригаді, а інший Максим, він не знаю де, ось йому Максиму прийшла повістка, я кажу, напевно, щоб дані звірити, він каже, що ні, він сходив до військкомату, йому сказали, якщо ось почнеться знову ось це ось, як йому сказали, нульова мобілізація, я не зрозуміла, це про що вони, і типу впродовж чотирьох годин йому потрібно буде з'явитися на місце відправлення;

ну вона сказала, це нібито як неофіційно щось. Ну реве теж, каже, не зрозуміло, коли це буде, ну ось прийшла, не для уточнення даних. Ще знаєш, що каже, що нібито у нього за здоров'ям раніше стояла категорія "Б", а ось нещодавно прийшов у військкомат, і у нього стоїть категорія "А". Він взагалі там ох*рів;

ну вона каже, він щось там лейтенантом був, там ще щось, коли служив. У зв'язку він служив, зв'язківець виходить. Це може бути через це. Я кажу, що ви робитимете, вона каже, а що нібито, постійно ховатися? Йому на комбінат прийшла повістка задля уточнення даних;

Льосі треба було звільнятися, прожили б якось. Я б раніше на роботу, ти б у декреті сидів. Знайшли б що-небудь. Та блін, спокійно б на неофіційній роботі працював би і все, не знайшли б тебе, пішов би будівництвом займатися і все;

ага, вам говорили, що нібито там будете у відпустці відмічатися у військкоматі? Ага і нібито якщо не відбув, то кримінальну справу заводять без будь-яких.

Нагадаємо, російський солдат розповів про ситуацію зі своїм знайомим — колишнім ув'язненим, який у стані алкогольного сп'яніння відкрив вогонь із великокаліберного кулемета за своїми підрозділами внутрішніх військ т.зв. "ДНР".

Також ми писали, що військовослужбовець ЗС РФ розповів своїй матері про неприступні українські укріплення. За його словами, далі ворожим військам пройти неможливо.