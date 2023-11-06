Жена оккупанта рассказала о принудительной мобилизации россиян

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Жена российского оккупанта рассказала о принудительной мобилизации населения РФ. Она также обсудила схемы по уклонению от участия в боевых действиях.

Разговор перехватило и опубликовало Главное управление разведки.

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Что говорила жена оккупанта:

Никиту еще не отправили? Какой мужик знает?

в резерве типо? Это у нас же есть этот чат, их тоже еще не отпустили, Леш. У нас есть чат, она сказала, ваших начали отпускать в отпуска, но типа им сказали, что вот они сходят в отпуск, а потом выйдут. И знаешь, что хочу тебе сказать, у меня на работе вот вчера на роботе смену сдавала женщина Ершова, ну как...это старая. И она говорит, что ее сыну, у нее двое сыновей, один Никита со мной работает в бригаде, а другой Максим, он не знаю где, вот ему Максиму пришла повестка, я говорю, наверное чтобы данные сверить, он говорит нет, он сходил в военкомат, ему сказали, если вот начнется опять вот это вот, как ему сказали, нулевая мобилизация, я не поняла, это о чем они, и типо в течении четырех часов ему нужно будет явиться на место отправки;

ну она сказала, это типо как неофициально что-ли. Ну ревет тоже, говорит, не понятно когда это будет, ну вот пришла, не для уточнения данных. Еще знаешь, что говорит, что типо у него по здоровью раньше стояла категория "Б", а вот недавно пришел в военкомат, и у него стоит категория "А". Он вообще там ох*рел;

ну она говорит, он что-то там лейтенантом был, там еще что-то, когда служил. В связи он служил, связист получается. Это может из-за этого. Я говорю, что вы будете делать, она говорит, а что типо, что, постоянно прятаться? Ему на комбинат пришла повестка не для уточнения данных;

Лехе надо было увольняться, прожили бы как-нибудь. Я бы раньше на работу, ты бы в декрете сидел. Нашли бы что-нибудь. Да блин, спокойно бы на не официальной работе работал бы и все, не нашли бы тебя, пошел бы стройкой заниматься и все;

ага, вам говорили, что типо там будете в отпуске отмечаться в военкомате? Ага и типо если не убыл, то уголовное дело заводят без каких либо.

Напомним, российский солдат рассказал о ситуации со своим знакомым — бывшим заключенным, который в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из крупнокалиберного пулемета по своим подразделениям внутренних войск т.н. "ДНР".

Также мы писали, что военнослужащий ВС РФ рассказал своей матери о неприступных украинских укреплениях. По его словам, дальше вражеским войскам пройти будет невозможно.