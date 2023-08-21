Дружина російського міністра МНС причетна до вивезення українських дітей до Росії, — ЗМІ

Дитина в автобусі. Фото: infobae.com

Національний моніторинговий центр допомоги зниклим та постраждалим дітям під керівництвом дружини міністра МНС Росії Олени Мільської займався перевезенням дітей з України до Росії. У жовтні 2022 року команда Мільської у співпраці з МНС організувала транспортування дітей із Херсона через Крим до російського Краснодарського краю.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на розслідування видання "Проєкт".

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Причетності Олени Мільської до вивезення українських дітей до РФ

Повідомляється, що інформація про вивезення дітей з Херсона була підтверджена "Радіо Крим", місцевою телестанцією "Анапа 39", а також у публікаціях Мільської у соцмережах. Варто зазначити, що зв'язок Мільської з міністром МНС Олександром Куренковим не був відомий громадськості. Активісти з кримської філії центру разом із представниками МНС допомагали на залізничному вокзалі в Джанкої, де дітей відправляли у подорож, а на іншому кінці шляху, в Анапі, на них чекали місцеві добровольці.

Що кажуть у Херсонській області

Керівник установи для реабілітації у селі Степанівка Херсонської області Володимир Сагайдак стверджує, що їм говорили про можливе насильство та що нас можуть забрати разом із дітьми. Було розуміння, що це неминуче.

"Нам заявили, що діти направлені до Генічеська, що виявилося неправдою. Вони були відправлені до Криму і далі до Краснодарського краю, до Анапи", — сказав він.

Ще випадок вивезення дітей

Також з'явилася інформація, що центр Мільської міг бути пов'язаний із перевезенням дітей із табору для біженців "Ромашка" у Ростовській області. У цьому таборі, який відвідував міністр Куренков, раніше розміщувалися діти із дитячих будинків Донецька, захопленого у 2014 році. Деякі з цих дітей опікувалися Марією Львовою-Бєловою, уповноваженим з прав дитини, яка у зв'язку з цим стала об'єктом розшуку Міжнародного кримінального суду спільно з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що Білорусь продовжить вивезення українських дітей із територій окупованих Луганської та Донецької областей. Вона це робитиме, попри злочинність подібних дій.