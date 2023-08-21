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Жена российского министра МЧС причастна к вывозу украинских детей в Россию, — СМИ

21 августа 2023 13:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Жена российского министра МЧС причастна к вывозу украинских детей в Россию, — СМИ
Ребенок в автобусе. Фото: infobae.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям под руководством супруги министра МЧС России Елены Мильской занимался перевозкой детей из Украины в Россию. В октябре 2022 года команда Мильской в сотрудничестве с МЧС организовала транспортировку детей из Херсона через Крым в российский Краснодарский край. 

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на расследование издания "Проект".

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Сообщается, информация о вывозе детей из Херсона была подтверждена "Радио Крым", местной телестанцией "Анапа 39", а также в публикациях Мильской в соцсетях. Стоит отметить, что связь Мильской с  министром МЧС Александром Куренковым не была известна общественности. Активисты из крымского филиала центра вместе с представителями МЧС помогали на железнодорожном вокзале в Джанкое, где детей отправляли в путешествие, а на другом конце пути, в Анапе, их ожидали местные добровольцы.

Что говорят в Херсонской области

Руководитель учреждения для реабилитации в селе Степановка Херсонской области Владимир Сагайдак утверждает, что им говорили о возможном насилии и что нас могут забрать вместе с детьми. Было понимание, что это неизбежно. 

"Нам заявили, что дети направлены в Геническ, что оказалось неправдой. Они были отправлены в Крым и далее в Краснодарский край, в Анапу", — сказал он.

Еще случай вывоза детей

Также появилась информация, что центр Мильской мог быть связан с перевозкой детей из лагеря для беженцев "Ромашка" в Ростовской области. В этом лагере, который посещал министр Куренков, ранее размещались дети из детских домов Донецка, захваченного в 2014 году. Некоторыми из этих детей заботилась Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка, которая в связи с этим стала объектом розыска Международного уголовного суда совместно с Владимиром Путиным.

Напомним, что Беларусь продолжит вывоз украинских детей с территорий оккупированных Луганской и Донецкой областей. Она будет это делать, несмотря на преступность подобных действий.

 

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