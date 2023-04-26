​Два ЗРК і радіолокаційна станція: Генштаб розповів про знищені ЗСУ важливі російські об'єкти

Українські війська на фронті. Фото: ЗСУ

За минулу добу артилерія ЗСУ обстріляла зенітний комплекс російської армії. Українська авіація тим часом збила чотири безпілотники.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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За попередню добу українські Повітряні сили завдали близько десяти успішних ударів по російській армії.

Так, було підтверджено ураження двох безпілотників різних типів — типу "Орлан-10" та "Зала".

Крім того, українська авіація обстріляла шість районів зосередження особового складу та військової техніки окупантів і одну позицію зенітно-ракетного комплексу.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Так, артилерія та ракетні війська завдали влучних ударів по чотирьох районах зосередження живої сили та техніки росіян.

Крім того, були уражені радіолокаційна станція окупантів та зенітно-ракетний комплекс російської армії.

Нагадаємо, що Велика Британія поставила Україні тисячі комплектів снарядів для танків Challenger 2, включаючи бронебійні снаряди зі збідненим ураном.