​Два ЗРК и радиолокационная станция: Генштаб рассказал об уничтоженных ВСУ важных объектах армии РФ

Украинские войска на фронте. Фото: ВСУ

За минувшие сутки артиллерия ВСУ обстреляла зенитный комплекс российской армии. Украинская авиация тем временем сбила четыре беспилотника.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли около десяти успешных ударов по российской армии.

Так, было подтверждено поражение двух беспилотников разных типов — типа "Орлан-10" и "Зала".

Кроме того, украинская авиация обстреляла шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и одну позицию зенитно-ракетного комплекса.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по четырем районам сосредоточения живой силы и техники россиян.

Кроме того, были поражены радиолокационная станция оккупантов и зенитно-ракетный комплекс российской армии.

Напомним, что Великобритания поставила Украине тысячи комплектов снарядов для танков Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном.