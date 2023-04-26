Два ЗРК и радиолокационная станция: Генштаб рассказал об уничтоженных ВСУ важных объектах армии РФ
За минувшие сутки артиллерия ВСУ обстреляла зенитный комплекс российской армии. Украинская авиация тем временем сбила четыре беспилотника.
Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Успешная работа авиации ВСУ
За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли около десяти успешных ударов по российской армии.
Так, было подтверждено поражение двух беспилотников разных типов — типа "Орлан-10" и "Зала".
Кроме того, украинская авиация обстреляла шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и одну позицию зенитно-ракетного комплекса.
Артиллерия и ракетные войска Украины против врага
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.
Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по четырем районам сосредоточения живой силы и техники россиян.
Кроме того, были поражены радиолокационная станция оккупантов и зенитно-ракетный комплекс российской армии.
Напомним, что Великобритания поставила Украине тысячи комплектов снарядов для танков Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном.