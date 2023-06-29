Екоцид в Україні: активістка Грета Тунберг критикує реакцію світу на підрив дамби

Активістка Грета Тунберг у Києві. Фото: REUTERS

Відома екоактивістка Грета Тунберг сьогодні, 29 червня, перебувала з візитом у Києві. В Україні вона заявила, що реакція світу на останні події в Україні реагує не достатньо. Особливо, коли йдеться про підрив росіянами Каховської дамби.

Про це вона заявила на пресконференції у Києві. Про це повідомили в Офісі Президента України.

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Грета Тунберг прибула в Україну, щоб привернути увагу до екологічної шкоди, яку спричинила війна в Україні.

Також вона розкритикувала реакцію світу на обвал великої дамби Каховської гідроелектростанції.

"Я не думаю, що світова реакція на цей екоцид була достатньою. Ми повинні говорити про це голосніше, ми повинні підвищити обізнаність про те, що відбувається", — заявила екоактивістка.

Зеленський про зустріч із Гретою

Глава держави Вололимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні також згадав про зустріч з екоактивісткою.

"Зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни – Грета Тунберг, Маргот Вальстрем та інші. Говорили передусім про російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС і загалом про роботу нашої групи, яка займатиметься саме тими питаннями, які безпосередньо пов’язані з руйнівним впливом російської агресії на природу", — заявив Президент України.

Також він додав, що протидія екоциду — це один із пунктів Української формули миру.

Подарунок для Грети

Відомо, що Грета прибула до України залізницею. Компанія "Укрзалізниця" зробила екоактивістці подарунок.

Зауважимо, росіяни підірвали Каховську ГЕС 6 червня поточного року. Руйнація греблі викликала гуманітарну кризу в країні, яка вже зазнала труднощів через збройний конфлікт з Росією. Через цю подію близько 40 міст опинилися під водою, а приблизно 16 000 людей втратили притулок і доступ до питної води.

Нагадаємо, Південна Корея хоче надати Україні гуманітарну допомогу у розмірі одного мільйона доларів США. Ця пропозиція стала відповіддю на катастрофічну руйнацію Каховської ГЕС.